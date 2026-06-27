UTA Arad a învins formaţia de ligă secundă CSC Dumbrăviţa cu scorul de 4-0 (2-0), sâmbătă, într-un meci amical, potrivit paginii de Facebook a clubului.

UTA, 4-0 cu Dumbrăvița

Golurile au fost marcate de internaționalul român Marius Coman (minutul 23), internaționalul cipriot Marinos Tzionis (49), specialistul paselor decisive Alin Roman (79) şi Ismet Sinani, atacantul crescut de AC Milan (89).

Adrian Mihalcea a început cu: Gorcea - Dorobanţu, Hodoşan, Al. Benga, Alomerovic - Sota, Oaidă - Abdallah, Baba, Ţăroi - Coman.

Rezerve au fost: Tordai - Padula, Pospelov, Sabău, Tolcea, Odada, A. Roman, Tzionis, Ile, Sinani.

Alexi Pitu a semnat cu UTA Arad

Totodată, UTA a anunţat transferul lui Alexi Pitu (24 ani), care a semnat un contract valabil pentru sezonul 2026-2027, cu opţiune de prelungire pentru încă un an.

Născut la Karlsruhe şi format la Academia Gheorghe Hagi, mijlocaşul a debutat în fotbalul mare la doar 16 ani, devenind cel mai tânăr jucător român care a evoluat într-o competiţie europeană.

În cariera sa a îmbrăcat tricourile formaţiilor FC Viitorul, Farul Constanţa, Girondins de Bordeaux, USL Dunkerque şi Vejle Boldklub.

Clubul UTA i-a mai transferat în actuala pauză competiţională, conform Agerpres, pe mijlocaşul Răzvan Oaidă (ultima oară la ''U'' Cluj), fundaşul Andrei Dorobanţu (Unirea Slobozia), mijlocaşul ofensiv francez Jayson Papeau (Unirea Slobozia), atacantul kosovar Ismet Sinani (AC Bra), fundaşul central francez Peter Ouaneh (Laval), iar mijlocaşul kenyan kenyan Richard Odada şi-a prelungit contractul până în 2028.