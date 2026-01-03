Petrolul Ploieşti a deplasat, sâmbătă, în stagiul de pregătire din Antalya (Turcia), un lot de 31 de jucători, potrivit site-ului oficial al clubului.

Echipa prahoveană va fi cazată la Susesi Luxury Resort din Belek pentru următoarele zece zile.

Guilherme, Prce, Onguene, Ricardinho, Jyry, Doumtsios şi Rodrigues vor face joncţiunea cu restul lotului direct în Antalya, iar Yohan Roche va ajunge în cantonamentul "lupilor" după ce îşi va termina aventura de la Cupa Africii pe Naţiuni cu reprezentativa Beninului, care va juca luni, cu Egiptul, în optimile de finală.

Cine sunt fotbaliștii nou-veniți la Petrolul



O noutate în lot este Diogo Rodrigues (26 ani), jucător portughez care a fost ultima dată la Zimbru Chişinău.

O altă noutate este şi portarul Ştefan Georgescu (24 ani), care a evoluat în prima parte a sezonului la CSO Teleajenul Vălenii de Munte, în Liga a 3-a. Fostul junior al "găzarilor" a mai jucat, de-a lungul carierei, la CSO Plopeni, Unirea Dej, CS Odorheiul Secuiesc şi Unirea Slobozia.

De asemenea, în lotul pentru Antalya se află şi mai mulţi tineri jucători promovaţi de la formaţia secundă a clubului (David Bădic, Augustin Dumitrache, Marius Costache, Rareș Manolache, Miguel Constantinescu, Mario Dudu, Ștefan Rădulescu).

Meciurile amicale pe care le va disputa Petrolul și lotul de jucători



În Turcia, formaţia antrenată de Eugen Neagoe va susţine trei jocuri test, cu FK Gaziantep (6 ianuarie), SK Fatih Karagamruk (9 ianuarie) şi GKS Katowice (11 ianuarie).

Lotul Petrolului cuprinde următorii jucători:

portari: Raul Bălbărău, Stefan Krell, Ştefan Georgescu, Ştefan Rădulescu;

jucători de câmp: Ricardo Miranda ''Ricardinho'', Paul Papp, Guilherme Soares, Franjo Prce, Jerome Onguene, Robert Sălceanu, Bogdan Marian, Sergiu Hanca, Tommi Jyry, Alexandru Mateiu, Danel Dongmo, Marco Dulca, Brahima Doukansy, Alin Boţogan, Rafael Baldres ''Rafinha'', Gheorghe Grozav, Valentin Gheorghe, Adi Chică-Roşă, Konstantinos Doumtsios, Diogo Rodrigues, David Bădic, David Paraschiv, Augustin Dumitrache, Marius Costache, Rareş Manolache, Miguel Constantinescu, Mario Dudu.

