El a semnat un acord valabil până la finalul sezonului 2026-2027.

Diogo Rodrigues (26 ani), care a evoluat anterior la UTA Arad, a jucat ultima dată la Zimbru Chişinău.

Petrolul Ploieşti l-a transferat pe portughezul Diogo Rodrigues , a anunţat clubul prahovean vineri seara, pe pagina sa de Facebook.

Jucător care poate juca pe ambele benzi ale terenului, atât în defensivă, cât şi în linia mediană, Rodrigues (1,83 metri) a început fotbalul la academia lui Belenenses, înainte de a face pasul la echipa U19 a lui Sporting Lisabona.

A mai jucat, în ţara natală, pentru Scavenense, Amora FC, Portimonense U23 şi SC Covilha, iar în vara lui 2023 a ajuns în Superligă, la UTA Arad, pentru prima sa experienţă în afara Portugaliei.

În sezonul petrecut la UTA, Diogo Rodrigues a jucat 33 de partide în primul eşalon şi a marcat un gol.

Cu Zimbru Chișinău a evoluat în Conference League



Ulterior a mers în Republica Moldova, la Zimbru Chişinău. Pe parcursul stagiunii în curs a adunat 18 partide şi un gol marcat, în campionat şi în preliminariile Conference League.

Petrolul s-a despărţit în această iarnă de trei jucători, de Valentin Ţicu (Dinamo Bucureşti), Cătălin Tolea (împrumutat la FC Voluntari) şi Iustin Răducan.

