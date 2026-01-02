OFICIAL Transfer la Petrolul Ploiești! Revenire spectaculoasă în Superligă

Transfer la Petrolul Ploiești! Revenire spectaculoasă &icirc;n Superligă Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

După trei despărțiri, ”găzarii” au anunțat și o primă achiziție a iernii.

TAGS:
Diogo RodriguesUTA AradPetrolul PloiestiZimbru Chisinauvalentin ticu
Din articol

CITEȘTE ȘI: Derby-ul românesc din Emirate a fost pe Sport.ro! Necaz după necaz pentru Daniel Isăilă

Petrolul Ploieşti l-a transferat pe portughezul Diogo Rodrigues, a anunţat clubul prahovean vineri seara, pe pagina sa de Facebook.

Diogo Rodrigues (26 ani), care a evoluat anterior la UTA Arad, a jucat ultima dată la Zimbru Chişinău. 

El a semnat un acord valabil până la finalul sezonului 2026-2027.

Diogo Rodrigues, fotbalist polivalent, a mai jucat în România la UTA Arad

Jucător care poate juca pe ambele benzi ale terenului, atât în defensivă, cât şi în linia mediană, Rodrigues (1,83 metri) a început fotbalul la academia lui Belenenses, înainte de a face pasul la echipa U19 a lui Sporting Lisabona. 

A mai jucat, în ţara natală, pentru Scavenense, Amora FC, Portimonense U23 şi SC Covilha, iar în vara lui 2023 a ajuns în Superligă, la UTA Arad, pentru prima sa experienţă în afara Portugaliei.

În sezonul petrecut la UTA, Diogo Rodrigues a jucat 33 de partide în primul eşalon şi a marcat un gol.

Cu Zimbru Chișinău a evoluat în Conference League

Ulterior a mers în Republica Moldova, la Zimbru Chişinău. Pe parcursul stagiunii în curs a adunat 18 partide şi un gol marcat, în campionat şi în preliminariile Conference League.

Petrolul s-a despărţit în această iarnă de trei jucători, de Valentin Ţicu (Dinamo Bucureşti), Cătălin Tolea (împrumutat la FC Voluntari) şi Iustin Răducan.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de &icirc;ntrebare
ARTICOLE PE SUBIECT
Cătălin C&icirc;rjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul &rdquo;incompatibil cu stilul&rdquo; selecționerilor: &rdquo;Tati, C&icirc;rjan rimează cu H&icirc;ldan!&rdquo;
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!”
ULTIMELE STIRI
Craiova a decolat: lotul deplasat &icirc;n Turcia, plus programul amicalelor
Craiova a decolat: lotul deplasat în Turcia, plus programul amicalelor
El a fost primul african din istoria fotbalului rom&acirc;nesc! Vicecampionul mondial a jucat la Dinamo: &rdquo;L-a prins ninsoarea &icirc;n espadrile&rdquo;
El a fost primul african din istoria fotbalului românesc! Vicecampionul mondial a jucat la Dinamo: ”L-a prins ninsoarea în espadrile”
Derby-ul rom&acirc;nesc din Emirate a fost pe Sport.ro! Necaz după necaz pentru Daniel Isăilă
Derby-ul românesc din Emirate a fost pe Sport.ro! Necaz după necaz pentru Daniel Isăilă
Italienii au aflat despre boala lui Dan Petrescu: &bdquo;O știre tragică vine din Rom&acirc;nia&ldquo;
Italienii au aflat despre boala lui Dan Petrescu: „O știre tragică vine din România“
Anunțul făcut de Gasperini după ce s-a aflat că Radu Drăgușin e o &rdquo;prioritate&rdquo; pentru AS Roma
Anunțul făcut de Gasperini după ce s-a aflat că Radu Drăgușin e o ”prioritate” pentru AS Roma
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Decizia luată de fanii lui Chelsea după ce au aflat despre problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu

Decizia luată de fanii lui Chelsea după ce au aflat despre problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu

Louis Munteanu, deturnat?! Echipa care vrea să-l țină &icirc;n Europa a intrat pe fir: &bdquo;Top class!&ldquo;

Louis Munteanu, deturnat?! Echipa care vrea să-l țină în Europa a intrat pe fir: „Top class!“

Străinii r&acirc;d de FCSB după ce campioana Rom&acirc;niei a refuzat să &icirc;i &icirc;nfrunte &icirc;ntr-un amical

Străinii râd de FCSB după ce campioana României a refuzat să îi înfrunte într-un amical

Liber de contract de 4 luni, fostul jucător de la FCSB poate ajunge &icirc;n Liga 2: &rdquo;Le-am zis că aș veni la ei!&rdquo;

Liber de contract de 4 luni, fostul jucător de la FCSB poate ajunge în Liga 2: ”Le-am zis că aș veni la ei!”

Chelsea a decis! Fostul antrenor de la Manchester City va prelua echipa

Chelsea a decis! Fostul antrenor de la Manchester City va prelua echipa

FCSB, fără Florin Tănase: &rdquo;Nu iau eu decizii &icirc;n locul lui!&rdquo; Reacția lui Gigi Becali

FCSB, fără Florin Tănase: ”Nu iau eu decizii în locul lui!” Reacția lui Gigi Becali



Recomandarile redactiei
Italienii au aflat despre boala lui Dan Petrescu: &bdquo;O știre tragică vine din Rom&acirc;nia&ldquo;
Italienii au aflat despre boala lui Dan Petrescu: „O știre tragică vine din România“
Străinii r&acirc;d de FCSB după ce campioana Rom&acirc;niei a refuzat să &icirc;i &icirc;nfrunte &icirc;ntr-un amical
Străinii râd de FCSB după ce campioana României a refuzat să îi înfrunte într-un amical
Louis Munteanu, deturnat?! Echipa care vrea să-l țină &icirc;n Europa a intrat pe fir: &bdquo;Top class!&ldquo;
Louis Munteanu, deturnat?! Echipa care vrea să-l țină în Europa a intrat pe fir: „Top class!“
Dinamo a prezentat primul transfer din străinătate pe 2026! &rdquo;Internaționalul bulgar s-a alăturat dinamoviștilor&rdquo;
Dinamo a prezentat primul transfer din străinătate pe 2026! ”Internaționalul bulgar s-a alăturat dinamoviștilor”
Tottenham a confirmat primele două plecări din iarnă! Fundașul e OUT de la Spurs
Tottenham a confirmat primele două plecări din iarnă! Fundașul e OUT de la Spurs
Alte subiecte de interes
Mircea Rednic rade tot! &Icirc;ncă un transfer la UTA Arad: un fundaș dreapta portughez a semnat pe doi ani
Mircea Rednic rade tot! Încă un transfer la UTA Arad: un fundaș dreapta portughez a semnat pe doi ani
FCSB, afară din Ghencea! Unde se va juca partida cu UTA Arad
FCSB, afară din Ghencea! Unde se va juca partida cu UTA Arad
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: &rdquo;Vor sta la r&acirc;nd, așa e la mine!&rdquo;
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
Adrian Mihalcea a explodat după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: Să mă ierte Dumnezeu!
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Petrolul și-a anunțat noul transfer: &rdquo;Bun venit!&rdquo;
Petrolul și-a anunțat noul transfer: ”Bun venit!”
Ovidiu Burcă și Dan Alexa, &icirc;mpreună la o echipă din străinătate! Formație c&acirc;ndva de top, acum din nou pe primul loc &icirc;n prima ligă
Ovidiu Burcă și Dan Alexa, împreună la o echipă din străinătate! Formație cândva de top, acum din nou pe primul loc în prima ligă
CITESTE SI
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de &icirc;ntrebare

stirileprotv O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare

Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

protv Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

Revelionul &icirc;n Coreea de Nord, &icirc;n imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi &icirc;n Phenian | GALERIE FOTO

stirileprotv Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO

Cum a arătat prima zi &icirc;n Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților c&acirc;nd clienții vor să achite cu noua monedă

stirileprotv Cum a arătat prima zi în Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților când clienții vor să achite cu noua monedă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!