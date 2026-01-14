Chindia Târgoviște l-a prezentat oficial pe Robert Necșulescu în cursul zilei de miercuri.

Robert Necșulescu, prezentat la Chindia Târgoviște

Fotbalistul de bandă ajunge la formația din Dâmbovița sub formă de împrumut de la campioana FCSB.

În acest sezon, Necșulescu are o singură prezență la prima echipă a roș-albaștrilor, în Cupa României, cu UTA Arad, scor 0-3, atunci când a văzut direct cartonașul roșu după 34 de minute.

”Bine ai venit la Chindia Târgoviște, Robert Necșulescu! Extrema în vârstă de 18 ani vine sub formă de împrumut de la FCSB.

Necşulescu îi oferă încă o soluție under lui Ilie Poenaru. Fotbalistul are o prezență la FCSB în Cupa României, precum şi 4 jocuri în acest sezon de Youth League competiție rezervată celor mai bune echipe U19 de pe continent.

Îi dorim mult succes la Chindia!”, se arată în anunțul Chindiei Târgoviște.

