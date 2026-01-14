Nicolae Dică, fostul jucător și antrenor al roș-albaștrilor, a analizat cele două transferuri realizate de FCSB în această iarnă și a mărturisit că, în opinia sa, ambele mutări sunt binevenite pentru campioana României.

Nicolae Dică, încântat de tranferul lui Ofri Arad la FCSB

Dică s-a arătat cel mai încântat de venirea israelianului Ofri Arad, care este de cinci ori campion, de trei ori cu Maccabi Haifa și de două ori cu Kairat Almaty, dar care are și experiență la nivel european.

”CV-ul lui Ofri Arad arată foarte bine, nu OK. Are 3 titluri cu Maccabi, nu e simplu, pentru nimeni și nicăieri, să iei campionatul. Și a jucat mult. Are o vârstă bună, 27 de ani, este un jucător cu experiență, poate să dea acum cel mai bun randament din carieră, a evoluat și în echipa națională...

Sunt curios dacă se va impune la FCSB, care îl are și pe Lixandru acolo, un jucător care a crescut mult. L-am avut la Mioveni și e un fotbalist care se va lupta pentru poziția de titular, după plecarea lui Șut”, a spus Nicolae Dică la GSP.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Ofri Arad, conform Transfermarkt.

Nicolae Dică: ”Duarte a fost motivat de un salariu mai bun!”

În privința lui Andre Duarte, Dică spune că este un transfer bun pentru FCSB și susține că a auzit numai vorbe bune despre fundașul portughez în perioada scurtă în care s-a aflat pe banca FCU Craiova.

”Duarte a jucat bine la FCU Craiova, eu am ajuns la Craiova tocmai când plecase el și i-am simțit lipsa, într-adevăr. Vorbeau toți frumos despre el, cred că va fi un plus pentru cei de la FCSB. Aveau nevoie de un fundaș central, Dawa a fost accidentat, nu a mai jucat din martie.

Pe Duarte mă gândesc și că l-a motivat un salariu mai mare decât cel din Ungaria și șansa de a câștiga titlul, de a juca în cupele europene. De-asta cred că a plecat cu scandal, să spunem așa, de la Ujpest. Eu, unul, n-am auzit să fie un jucător conflictual. El a găsit o portiță atunci în contractul cu FCU Craiova și o ofertă superioară.

Pentru FCSB e bine că Duarte cunoaște campionatul. A jucat excelent un sezon în România, are forță, viteză foarte bună pentru un stoper, e bun în duelurile aeriene, pasează bine. Mi-a plăcut mult la Craiova. Dacă va avea evoluții la fel și la FCSB, va fi un câștig real pentru echipă”, a adăugat Dică.