Liber de contract din vara anului trecut, când s-a despărțit de Hapoel Haifa după aproape trei sezoane, Ronny Levy a bătut palma cu o nouă echipă din Israel: Maccabi Netanya, ocupanta locului 7 în Ligat ha'Al.

Ronny Levy, noul antrenor de la Maccabi Netanya



Levy a semnat un contract valabil până în iunie 2027, iar prima sa țintă va fi calificarea echipei în play-off. Distanța față de locul 6 este acum de două puncte.



Pentru Levy este o revenire la Maccabi Netanya. A mai antrenat aici în sezonul 2014/2015, când a rezistat doar 16 meciuri.



Potrivit Sport5, Ronny Levy va încasa un salariu lunar de 60.000 de shekeli, aproximativ 16.000 de euro.



Ronny Levy are în palmares trei titluri de campion, toate în Israel și toate cu Maccabi Haifa, în 2004, 2005 și 2006. În 2016 a cucerit și Cupa cu aceeași formație.



Maccabi Haifa (de două ori), Maccabi Petah Tikva, Unirea Urziceni, Beitar Ierusalim (de trei ori), FCSB, Anorthosis (de doua ori), Maccabi Netanya (de două ori), Hapoel Beer Sheva, Hapoel Haifa

