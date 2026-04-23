Ce și-a reproșat Zeljko Kopic după ce Dinamo a ratat finala Cupei României: „Sunt nemulțumit”

Universitatea Craiova s-a impus la loviturile de departajare în fața lui Dinamo, scor 4-1 , după 1-1 în 120 de minute. Oltenii s-au calificat în finala Cupei României, acolo unde o vor întâlni pe ”U” Cluj.

Antrenorul lui Dinamo s-a declarat nemulțumit după meciul cu oltenii, dar în același timp a spus că nu își reproșează alegerile pentru executarea loviturilor de la 11 metri.

Zeljko Kopic a vorbit și despre golul încasat în ultimele minute de echipa sa.

„Am luptat 120 de minute, fiecare are propria părere acum. Prima repriză am făcut două schimbări rapide din cauza accidentărilor, ne-a afectat jocul. La pauză am făcut a treia schimbare pentru a schimba sistemul, adversarul juca mult între linii. Pușcaș a tras mult de el. Craiova a fost mai proaspătă în prelungiri, au avut energie. Am încercat să echilibrăm la centru cu Cristi Mihai, dar au presat mult și au venit cu centrări, de unde a venit și golul.

Mă gândesc la echipă, la club și la suporteri. Ce au făcut a fost extraordinar. Gândurile sunt conectate cu emoțiile, e greu pentru mine și pentru noi. Era clar că rămânem fără energie pe final. Am încercat să apărăm rezultatul, dar nu am putut, am luat gol și nu este despre a da vina pe cineva, ci doar sunt nemulțumit de rezultatul final.

Am avut multe momente în acest sezon când am avut noroc, dar să faci două schimbări așa repede, fotbalul nu poate fi controlat întotdeauna. Partea mentală este importantă. Când joci 120 de minute.. Greșeala se poate întâmpla. În ultimele minute, pierzi ceva, mergi la penalty-uri cu poate nu cea mai bună energie. Acestea au fost cele mai bune opțiuni ale noastre la 11 metri”, a spus Zeljko Kopic.