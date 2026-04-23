Ce și-a reproșat Zeljko Kopic după ce Dinamo a ratat finala Cupei României: „Sunt nemulțumit”

Ce și-a reproșat Zeljko Kopic după ce Dinamo a ratat finala Cupei României: „Sunt nemulțumit” Cupa Romaniei
Zeljko Kopic a fost dezamăgit după ce Dinamo a ratat calificarea în finala Cupei României.

Universitatea Craiova s-a impus la loviturile de departajare în fața lui Dinamo, scor 4-1, după 1-1 în 120 de minute. Oltenii s-au calificat în finala Cupei României, acolo unde o vor întâlni pe ”U” Cluj.

Boateng a deschis scorul în minutul 105, iar Dinamo s-a văzut egalată după reușita lui Adrian Rus din minutul 119.

Zeljko Kopic, dezamăgit după ce Dinamo a fost eliminată

Antrenorul lui Dinamo s-a declarat nemulțumit după meciul cu oltenii, dar în același timp a spus că nu își reproșează alegerile pentru executarea loviturilor de la 11 metri.

Zeljko Kopic a vorbit și despre golul încasat în ultimele minute de echipa sa. 

„Am luptat 120 de minute, fiecare are propria părere acum. Prima repriză am făcut două schimbări rapide din cauza accidentărilor, ne-a afectat jocul. La pauză am făcut a treia schimbare pentru a schimba sistemul, adversarul juca mult între linii. Pușcaș a tras mult de el. Craiova a fost mai proaspătă în prelungiri, au avut energie. Am încercat să echilibrăm la centru cu Cristi Mihai, dar au presat mult și au venit cu centrări, de unde a venit și golul.

Mă gândesc la echipă, la club și la suporteri. Ce au făcut a fost extraordinar. Gândurile sunt conectate cu emoțiile, e greu pentru mine și pentru noi. Era clar că rămânem fără energie pe final. Am încercat să apărăm rezultatul, dar nu am putut, am luat gol și nu este despre a da vina pe cineva, ci doar sunt nemulțumit de rezultatul final.

Am avut multe momente în acest sezon când am avut noroc, dar să faci două schimbări așa repede, fotbalul nu poate fi controlat întotdeauna. Partea mentală este importantă. Când joci 120 de minute.. Greșeala se poate întâmpla. În ultimele minute, pierzi ceva, mergi la penalty-uri cu poate nu cea mai bună energie. Acestea au fost cele mai bune opțiuni ale noastre la 11 metri”, a spus Zeljko Kopic.

Noua lege a salarizării din sistemul bugetar. Indemnizația de hrană și sporul de condiții vătămătoare, eliminate
”Fake news!” Kennedy Boateng nu s-a ferit de cuvinte după ce Dinamo a ratat calificarea în finala Cupei României
Filipe Coelho nu s-a ferit de cuvinte după calificarea în finala Cupei României: „Cu tot respectul pentru Dinamo!”
George Pușcaș, criticat după ce Dinamo a ratat finala Cupei României
”Fake news!” Kennedy Boateng nu s-a ferit de cuvinte după ce Dinamo a ratat calificarea în finala Cupei României
Așa a trimis-o pe Universitatea Craiova în finală! Secretul lui Laurențiu Popescu la loviturile de departajare: „Mi-a spus tot”
Filipe Coelho nu s-a ferit de cuvinte după calificarea în finala Cupei României: „Cu tot respectul pentru Dinamo!”
”Așa cred eu!” Un fotbalist de legendă i-a transmis lui Gigi Becali cine este antrenorul perfect pentru FCSB
George Pușcaș, criticat după ce Dinamo a ratat finala Cupei României
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”

Noul antrenor de la FCSB a dezvăluit ce ar fi dus la decizia lui Mirel Rădoi de a pleca: ”Era o situație limită!”

Toni Conceicao, la FCSB? Portughezul a oferit prima reacție

Clubul din Superligă, lovit din plin: ”gaură” de 1.500.000€!

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, 1-4 d.l.d. | Sărbătoare în Bănie după o calificare dramatică în finala Cupei României

Șeful lui Mirel Rădoi a spus de ce l-a ”furat” pe antrenor de la FCSB: ”Asta ne-a atras!”



”Așa cred eu!” Un fotbalist de legendă i-a transmis lui Gigi Becali cine este antrenorul perfect pentru FCSB
”Fake news!” Kennedy Boateng nu s-a ferit de cuvinte după ce Dinamo a ratat calificarea în finala Cupei României
Surprize în echipa de start a lui FCSB la primul meci după plecarea lui Mirel Rădoi! Decizia lui Gigi Becali
Diletta Leotta susține fosta adversară a României la Mondial!
Filipe Coelho nu s-a ferit de cuvinte după calificarea în finala Cupei României: „Cu tot respectul pentru Dinamo!”
Kopic, analiză pertinentă după Rapid - Dinamo 1-1. Ce l-a mulțumit și de ce are și un regret
Zeljko Kopic a lăudat-o pe Rapid și a spus ce vrea de la elevii săi înainte de derby-ul de duminică
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
stirileprotv Noua lege a salarizării din sistemul bugetar. Indemnizația de hrană și sporul de condiții vătămătoare, eliminate

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Femeile cu afaceri din România vor primi din nou până la 200.000 lei de la stat, după 2 ani de pauză

stirileprotv O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe perioadă determinată pe 5 sau 10 ani. Ce spun psihologii

