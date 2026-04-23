Gigi Becali trebuie să găsească un antrenor într-un timp foarte scurt, după ce Mirel Rădoi (45 de ani) a decis să plece de la echipă și să dea curs ofertei de la Gaziantep. Primul antrenor la care s-a gândit Mihai Stoica, cel delegat de Gigi Becali pentru a găsi o soluție pentru banca tehnică, a fost chiar Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul plecat de la FCSB în urmă cu o lună. Doar că Becali s-a lovit de refuzul cipriotului.

Toni Conceicao: ”Este adevărat că voi fi în România”

Toni Conceicao (64 de ani) cunoaște foarte bine fotbalul românesc, unde le-a pregătit pe CFR Cluj, FC Brașov și Astra. În prezent este liber de contract, iar în aceste zile va veni la București și va urmări ”pe viu” partida dintre Dinamo și Universitatea Craiova, de pe Arena Națională, anunță ProSport.

Întrebat despre posibilitatea de a prelua FCSB, portughezul a reacționat categoric în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

”Nu este adevărat, această veste nu este responsabilitatea mea. Este adevărat că voi fi în România în zilele următoare”, a spus Toni Conceicao, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Portughezul a fost o soluție pentru banca FCSB-ului și în 2019, când a fost aproape de a prelua echipa. Conceicao a fost la București pentru a negocia cu Gigi Becali, dar cele două părți nu au ajuns la un acord.

Mihai Stoica: "Curg CV-urile! Clar va fi antrenor străin"

Mihai Stoica a transmis din nou că următorul antrenor de la FCSB va fi cu siguranță străin. Oficialul campioanei spune că a primit deja numeroase propuneri, însă Gigi Becali nu se grăbește să instaleze un nou tehnician.

"Sunt foarte multe variante. Mult mai multe decât mă așteptam, inclusiv nume mari. Variante de prin preajmă și din țări cu fotbal dezvoltat. Mi-au fost propuși, curg CV-urile.

Avem o lună la dispoziție să punem antrenor. Eu mă grăbesc să pun antrenor, dar Gigi a zis să nu mă grăbesc și să așteptăm. El e foarte calculat. E clar că va fi un antrenor străin", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.