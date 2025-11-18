Dinamo îl transferă pe portarul de 850.000 de euro?! "Câinii" insistă

În toamnă, Dinamo anunța că bugetul pe care l-a alocat clubul pentru transferuri în perioada de mercato a fost depășit. Cei care conduc destinele clubului din ”Ștefan cel Mare” au luat decizia de a investi o sumă consistentă pentru mutările din vară, invocând ”oportunități de nerefuzat”.

În total, Dinamo a investit puțin peste 1,8 milioane de euro pentru jucătorii transferați. Cel mai scump a fost Nikita Stoinov, adus pentru 450.000 de euro. În iarnă, ”câinii” vor încerca să mai întărească echipa, pentru a se pregăti de play-off, fiind greu de crezut că top 6 va fi ratat.

Dinamo, pregătiri pentru play-off-ul Superligii României. Sport.ro a scris despre importanța acordată pentru Codruț Sandu

Dinamo are șapte puncte peste locul 7, primul care nu duce în grupa pentru titlu. Din acest motiv, conducerea a hotărât să treacă pe lista venirilor mai multe nume, iar unul dintre posturile vizate este cel de portar!

În vară, fidelă politicii de a transfera tineri jucători români de perspectivă, Dinamo l-a prezentat pe portarul Codruț Sandu. El a semnat un contract valabil pe o perioadă de patru ani, până în vara anului 2029, dar apoi, imediat, a fost trimis în Liga 2, sub formă de împrumut, la Corvinul Hunedoara.

Sandu a fost transferat de Dinamo de la FCU Craiova, iar în sezonul trecut a strâns un număr de 24 de partide în tricoul clubului din Bănie, în liga secundă.

