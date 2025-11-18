Dinamo îl transferă pe portarul de 850.000 de euro?! "Câinii" insistă

În toamnă, Dinamo anunța că bugetul pe care l-a alocat clubul pentru transferuri în perioada de mercato a fost depășit. Cei care conduc destinele clubului din ”Ștefan cel Mare” au luat decizia de a investi o sumă consistentă pentru mutările din vară, invocând ”oportunități de nerefuzat”.
În total, Dinamo a investit puțin peste 1,8 milioane de euro pentru jucătorii transferați. Cel mai scump a fost Nikita Stoinov, adus pentru 450.000 de euro. În iarnă, ”câinii” vor încerca să mai întărească echipa, pentru a se pregăti de play-off, fiind greu de crezut că top 6 va fi ratat.
Dinamo, pregătiri pentru play-off-ul Superligii României. Sport.ro a scris despre importanța acordată pentru Codruț Sandu
Dinamo are șapte puncte peste locul 7, primul care nu duce în grupa pentru titlu. Din acest motiv, conducerea a hotărât să treacă pe lista venirilor mai multe nume, iar unul dintre posturile vizate este cel de portar!
În vară, fidelă politicii de a transfera tineri jucători români de perspectivă, Dinamo l-a prezentat pe portarul Codruț Sandu. El a semnat un contract valabil pe o perioadă de patru ani, până în vara anului 2029, dar apoi, imediat, a fost trimis în Liga 2, sub formă de împrumut, la Corvinul Hunedoara.
Sandu a fost transferat de Dinamo de la FCU Craiova, iar în sezonul trecut a strâns un număr de 24 de partide în tricoul clubului din Bănie, în liga secundă.
Tânărul portar, născut la București, pare să aibă un an doilea sezon în Liga 2 în care evoluează mult și capătă experiență, întrucât a fost integralist pentru liderul campionatului în cele 12 etape scurse din întrecerea regulară.
Are evoluții solide, iar o sursă din cadrul clubului Dinamo a precizat pentru Sport.ro , după cum site-ul nostru a anunțat într-un material de zilele trecute, că oamenii sunt cu ochii pe evoluțiile lui Sandu, iar în întrecerea următoare ar putea fi o variantă importantă pentru ”câini”.
Altfel, în prima parte a stagiunii în curs de Superliga României, Dinamo nu pare că a găsit o variantă de bază pentru postul de portar momentan, pentru că a oscilat între alegerea camerunezului Devis Epassy (32 de ani) și a lui Alexandru Roșca (21 de ani).
Dinamo ar încerca, din nou, transferul portarului Rza Cafarov
Însă, se pare că bucureștenii sunt atenți și la portari din afara țării, pe care ar putea să îi aducă încă din această iarnă, iar printre numele vehiculate se află, din nou, Rza Cafarov.
În vârstă de 22 de ani, portarul care se află sub contract cu formația Neftchi PFK Baku este din nou dorit de ”câini”, se pare, după cum anunță jurnalistul Fuad Alakbarov.
Cafarov, fotbalist azer, are șase meciuri pentru națională, iar la actuala formație se află de când a început fotbalul, trecând pe la centrul de copii și juniori, iar pasul la prima echipă a fost făcut în urmă cu trei ani și jumătate.
În acest sezon nu a evoluat în nici măcar un meci, deși în întrecerea trecută a fost căpitanul echipei, a apărat în 35 de partide și a închis poarta definitiv în șapte dueluri.
Cu o cotă de piață de 850.000 de euro, se pare că portarul ar fi dorit de Dinamo, care ar încerca să îl aducă încă din această iarnă.
”Dinamo București este așteptată să încerce din nou aducerea portarului lui Neftchi, Cafarov, în următoarea perioadă de transferuri de iarnă”, a notat jurnalistul Fuad Alakbarov.