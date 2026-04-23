Universitatea Craiova a învins-o joi seara, la loviturile de departajare, în deplasare, scor 4-1 (1-1 în timpul regulamentar), pe Dinamo. Oltenii au obținut biletele pentru finala Cupei României, unde o vor întâlni pe „U” Cluj.
Filipe Coelho, reacție după victoria Craiovei contra lui Dinamo
La finalul confruntării, Filipe Coelho a susținut tranșant că Universitatea Craiova a meritat succesul mai mult decât Dinamo.
„Dinamo este o echipă foarte bună și noi suntem o echipă foarte bună. Arbitrul (n.r.- Marian Barbu) a gestionat foarte bine jocul. A fost o atmosferă frumoasă. Am încercat să ne impunem încă din primul moment.
Am avut câteva ocazii, mai clare decât ei, dar ne-am pierdut concentrarea în momentele importante ale jocului. Am primit gol din fază fixă, trebuie să fim mai atenți la momentele astea.
La final, cred că meritam calificarea, cu tot respectul pentru Dinamo!”, a declarat Filipe Coelho, la flash-interviuri.
Echipele utilizate
- Dinamo: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruţ (Ţicu 32') – Mărginean (Armstrong 10'), Gnahore, Cîrjan (Cr. Mihai 96') – Alberto Soro (Milanov 64'), G. Puşcaş (Al. Pop 64'), Al. Musi (M. Duţu 46'). Antrenor: Zeljko Kopic
- Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk (Mogoş 106'), Ad. Rus, Screciu (Badelj 91') – Carlos Mora, Cicâldău (A. Creţu 96'), Mekvabishvili, Fl. Ştefan (Bancu 73') – D. Matei (Băsceanu 73'), Nsimba (Al Hamlawi 60'), Samuel Teles. Antrenor: Filipe Coelho
- Cartonaşe galbene: Cîrjan 45' / Nsimba 32', Al Hamlawi 103'
- Arbitri: Marian Barbu - Mircea Grigoriu, Imre-Laszlo Bucsi
- Arbitri VAR: Iulian Dima - Ovidiu Artene
- Au marcat: Boateng 105' / Rus 119'.
- Au punctat la loviturile de departajare: A. Pop / Al-Hamlawi, Rus, Mora, Teles.
- Au ratat: Armstrong și Milanov (ambele execuții apărate de Laurențiu Popescu).