Marţi, la ora 19:30, pe stadionul Olimpic Montjuic din Barcelona, se va disputa un meci de solidaritate între Catalonia şi Palestina.



Aproximativ 25.000 de bilete au fost deja vândute pentru evenimentul organizat de platforma ACT X PALESTINE, care a primit sprijinul a numeroase personalităţi din lumea politică şi sportivă, printre care Pep Guardiola, fostul antrenor al FC Barcelona.



Pep Guardiola, discurs dur: ”Cu toții am permis distrugerea unui popor”



Intervievat de postul de radio catalan RAC1, Guardiola laudă iniţiativa şi îşi exprimă sprijinul faţă de Palestina:



„Este un meci care depăşeşte simplul simbol. Astăzi, totul este cunoscut şi, graţie acestei confruntări, palestinienii vor vedea că o parte a lumii se gândeşte la ei”, a declarat el înainte de a intra mai în profunzime în dezbaterea privind conflictul: „Lumea a abandonat Palestina. Nu am făcut absolut nimic. Nu este vina lor că s-au născut acolo.



Cu toţii am permis distrugerea unui întreg popor. Răul este făcut şi ireparabil. Este nevoie de o acţiune mai concretă, dar nu am nicio încredere în aceşti lideri”.



Sâmbăta, pe stadionul San Mamés din Bilbao, echipa din Ţara Bascilor s-a impus cu 3-0 în faţa Palestinei, care a jucat pentru prima dată în Europa, scrie News.ro.

