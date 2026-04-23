”Fake news!” Kennedy Boateng nu s-a ferit de cuvinte după ce Dinamo a ratat calificarea în finala Cupei României

Astfel, formația din Bănie a avansat în ultimul act al competiției unde se va duela cu Universitatea Cluj.

După meci, Kennedy Boateng, marcatorul lui Dinamo din meciul cu Universitatea Craiova, a transmis că este mândru de colegii săi, chiar dacă echipa nu a reușit să se califice în finala Cupei României.

Întrebat despre viitorul său, Boateng a declarat că zvonurile potrivit cărora ar fi semnat deja un precontract cu un alt club sunt ”fake news”. În spațiul public s-a rostogolit informația conform căreia Boateng ar fi semnat deja cu Shandong Luneng Taishan.

Chiar dacă a negat acest lucru, Boateng nu a exclus posibilitatea să schimbe echipa în vară.

”Sunt mândru de echipă, de băieți, toți au fost concentrați. Ce mai putem face, trebuie să mergem înainte. Când marchez, e pentru echipă. După ce am marcat, am alergat în fața fanilor. Fără ei nu am fi putut ajunge aici.

Să fiu sincer, mai avem cinci jocuri. Le putem câștiga pe toate, nu ar trebui să renunțăm.

Acum, vreau să joc toate jocurile, iar apoi vom vedea ce îmi rezervă viitorul. Am avut multe oferte. Nu este o problemă pentru mine. Nu am semnat cu nicio echipă, sunt la Dinamo acum. Am spus deja că este un fake news (n.r. faptul că a semnat un precontract). Dacă semnam, acea echipă ar fi oficializat transferul. Nu am semnat încă, dar nu putem ști niciodată”, a spus Kennedy Boateng.