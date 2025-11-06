Înaintea meciului, Gigi Becali a dezvăluit că s-a consultat în privința echipei de start cu Florin Tănase, cel pe care Ioan Becali l-a numit ”sifonul” patronului de la FCSB.

Gigi Becali: ”Tănase mi-a zis ‘Nea Gigi, întrebați-l pe Olaru ce vrea să joace și eu joc ce vrea el!”

Concret, finanțatorul campioanei României oscila între Florin Tănase și Darius Olaru. Tănase ar fi dat dovadă de colegialitate și i-ar fi spus lui Gigi Becali că Olaru are nevoie de minute pentru a-și reveni în formă, motiv pentru care ar fi dispus să înceapă meciul pe bancă pentru a-i face loc căpitanului de la FCSB.

Asta l-a făcut pe Gigi Becali să decidă ca FCSB să înceapă partida cu ambii jucători pe teren, deoarece Florin Tănase, pe care patronul campioanei României l-a numit ”dirijor” nu putea lipsi din primul 11.

”Eu i-am spus că vreau să îi am pe amândoi în echipă (n.r. Florin Tănase și Darius Olaru). Și Tănase mi-a zis ‘Nea Gigi, întrebați-l pe el ce vrea să joace și eu joc ce vrea el, ca să îi fie lui bine. Chiar dacă-i nevoie să stau și pe bancă, ca să-și revină el, stau!’.

La ora asta, nu pot să-l țin pe cel mai bun jucător al meu pe bancă. Tănase este cel care îmi ține echipa. Dirijor. Până să-și revină echipa ca lumea, să-și caute traseele, trebuie să îl am pe Tănase acolo, la mijloc. Dacă nu-l ai, te fac praf străinii. Cine să paseze, cine să țină mingea? Și am zis ‘O să jucați amândoi!’”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.

