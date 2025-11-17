Prezent în emisiunea moderată de Costin Ștucan, Florin Gardoș a povestit un episod petrecut recent, în urmă cu aproape două săptămâni. Noul său bancher a cerut să-l pună în legătură cu Ciprian Marica.



Pe scurt, fostul atacant de la Stuttgart, Schalke și Getafe și-a ”uitat” într-un cont o sumă consistentă. Mai exact, este vorba despre prima de calificare la Campionatul European din 2008.



Florin Gardoș povestește cum și-a uitat Ciprian Marica banii în cont: ”M-a sunat cineva de la bancă”



La acel turneu final, Marica a fost convocat de Victor Pițurcă, dar nu a bifat niciun minut. A evoluat, în schimb, în preliminarii, când a reușit să și marcheze câteva goluri importante.



„Acum două săptămâni mă sună cineva de la bancă. Ajung acolo și mă întreabă 'Mă scuzați că vă întreb, că sunteți din lumea fotbalului, nu aveți cumva numărul domnului Marica?'. Zic 'ba da, de ce?'.



'Are niște bani în cont și sigur nu mai știe de ei că nu și-a mai actualizat datele de vreo două săptămâni'. L-am sunat, m-am întâlnit cu el la 'Fața la Joc' acum vreo două săptămâni. Ce bani erau? Prima de la EURO 2008! A uitat de ei acolo!”, a spus Florin Gardoș, la ”Fața la Joc”.



De trei ori campion în Ucraina, cu Șahtior, și cu peste 100 de meciuri în Bundesliga pentru Stuttgart și Schalke, Ciprian Marica se poate lăuda cu o carieră impresionantă, în care a bifat și 72 de selecții la naționala României, având 25 de reușite.

