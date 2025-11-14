Gigi Becali nu și-a iertat încă cei mai importanți fotbaliști după partida Hermannstadt - FCSB 3-3. Florin Tănase, Darius Olaru și Daniel Bîrligea au fost încă o dată criticați de patronul „roș-albaștrilor”.

Tănase, Olaru și Bîrligea, luați în colimator de Gigi Becali

Cel mai șifonat dintre toți a ieșit Daniel Bîrligea, care a încasat două cartonașe galbene în minutele 79 și 81 la Sibiu. Chiar dacă a aflat că atacantul său lasă capul plecat la antrenamente, latifundiarul s-a întrebat retoric dacă Bîrligea are creier în cap.

Nici liderii Florin Tănase și Darius Olaru nu au fost uitați de finanțatorul campioanei en-titre. Becali le-a reproșat din nou că protestează prea des la deciziile arbitrilor.

Gigi Becali: „Unde ești, mă, în pădure?”

„El se ceartă și în Europa cu arbitrii. Vina e numai a lui, dar să nu-l absolvim nici pe Radu Petrescu.

(n.r. și-a cerut scuze?) L-am întrebat direct pe Pintilii, pentru că MM era prea amărât și nu mai zicea nimic. Și îmi pare rău de MM, dar nu am ce să fac. Și l-am întrebat pe Pintilii: 'Ce zice, mă?'. Și mi-a zis; 'Stă cu capul în pământ, nu zice nimic'.

Păi, stai cu capul în pământ? Păi, capul ăla al tău nu are creier? Păi, capul ăla al tău trebuie să gândească când ești pe teren, că ești om. Și dacă vine unul și-ți dă un pumn în gură și arbitrul nu-ți dă nimic, tu taci din gură. Pentru că arbitrajul nu este după vociferări.

Și Tănase, și Olaru, căpitani, sunt vinovați. Țipă, urlă după arbitru. Unde ești, mă, în pădure?”, a spus Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Misiune dificilă pentru FCSB în următoarea etapă

FCSB a remizat, duminică, în deplasare, scor 3-3, cu Hermannstadt, în etapa a 16-a a Superligii. Confruntarea cu Hermannstadt a fost una plină de evenimente. Daniel Bîrligea a avut un gol anulat de VAR în minutul 72 pentru ofsaid și a fost eliminat pentru proteste. Atacantul a încasat două cartonașe galbene în minutele 79 și 81 pentru proteste. Au marcat Chiţu (26' şi 55') şi Stancu (87') de la gazde, respectiv Thiam (4'), Miculescu (63') și Politic (90+ 3') de la oaspeți.

În următoarea etapă, FCSB va primi vizita celor de la Petrolul Ploiești, echipa neînvinsă în ultimele cinci etape. Prahovenii sunt pe locul 13, cu 15 puncte și cu un parcurs bun după ”instalarea” lui Eugen Neagoe.

De cealaltă parte, Hermannstadt pune capăt unei serii de cinci înfrângeri la rând, dar rămâne penultima în campionat, cu doar 11 puncte.

