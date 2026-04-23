Așa cum Sport.ro a anunțat în exclusivitate, conducerea a luat atitudine după discursul-manifest al lui Dorinel Munteanu și a plătit deja un salariu din cele două restante, urmând ca lucrurile să intre pe un făgaș normal cât de curând.

Hermannstadt, ”gaură” de 1,5 milioane de euro!

Problemele financiare ale lui Hermannstadt au fost cauzate de o ”gaură” de 1,5 milioane de euro. Bani pe care sibienii nu i-au avut inițial în cont, dar cu care și-au făcut planuri pentru că ar fi trebuit să-i primească.

Din informațiile obținute de Sport.ro, este vorba despre 800.000 de euro din transferul lui Ianis Stoica la Estrela Amadora, bani pe care sibienii ar fi trebuit să-i primească de luni bune, dar și de o tranșă de la FRF pentru regula 5+6, care presupune un fond de premiere de două milioane de euro care se va împărți la trei echipe.

Regula a fost implementată de forul condus de Răzvan Burleanu pentru a încuraja cluburile să folosească cel puțin cinci jucători crescuți la nivel național. Cele care vor face asta, vor avea de câștigat, iar Hermannstadt și-a făcut deja planuri cu banii pe care îi așteaptă de la FRF.

În ceea ce privește transferul lui Ianis Stoica, clubul se așteaptă să primească banii cât de curând, în condițiile în care portughezii au vândut jucători de peste opt milioane de euro în iarnă. În luna ianuarie, Sport.ro a anunțat că Hermannstadt a înaintat deja un demers la FIFA pentru a recupera suma de transfer.

Hermannstadt, în lupta pentru salvarea de la retrogradare

Dorinel Munteanu a fost adus la Hermannstadt cu un obiectiv clar: salvarea de la retrogradare. Echipa este pe locul 14, ultimul care asigură prezența la baraj, la egalitate cu Unirea Slobozia, prima echipă care ar retrograda direct în actuala alcătuire.

Sibienii au 19 puncte și sunt la patru puncte distanță de următoarele două clasate, Farul Constanța și Petrolul Ploiești, astfel că au în continuare nevoie de puncte pentru a se apropia de zona care asigură salvarea directă și a se distanța de locurile direct retrogradabile.

Meciurile rămase pentru Hermannstadt până la finalul sezonului: