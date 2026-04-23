Așa a trimis-o pe Universitatea Craiova în finală! Secretul lui Laurențiu Popescu la loviturile de departajare: „Mi-a spus tot”

Boateng a deschis scorul în minutul 105, iar Dinamo s-a văzut egalată după reușita lui Adrian Rus din minutul 119.

Universitatea Craiova s-a impus la loviturile de departajare în fața lui Dinamo, scor 4-1 , după 1-1 în 120 de minute. Oltenii s-au calificat în finala Cupei României, acolo unde o vor întâlni pe ”U” Cluj.

Portarul oltenilor a apărat două lovituri de departajare, iar paradele sale la execuțiile lui Armstrong și Milanov au trimis-o pe Universitatea Craiova în finala Cupei României.

Laurențiu Popescu a dezvăluit că a știut unde vor bate jucătorii lui Dinamo.

„Este o bucurie foarte mare, îmi doream foarte mult să ajung într-o finală cu Universitatea Craiova din teren, am mai prins alte două finale, dar nu din teren.

Pot spune că am fost echipa mai bună, care și-a dorit mai mult. Cred că am meritat mai mult victoria.

(n.r. cât ai analizat cum execută adversarii penalty-urile) Asta nu pot să zic. Se face o mică ședință, iar antrenorul cu portarii mi-a spus tot, am știut unde o să bată.

Pot să spun că ar fi un sezon de vis dacă am ieși campioni și am câștiga și cupa, pentru că suntem și prieteni și asta contează foarte mult. Cred că avem puterea să câștigăm și campionatul și Cupa României”, a spus Laurențiu Popescu.