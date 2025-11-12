Florin Tănase, golgheterul la zi al Superligii, a fost implicat într-un scandal-monstru cu Giovanni Becali. Impresarul l-a numit „sifonul” lui Gigi Becali, iar mijlocașul ofensiv de la FCSB a avut o replică agresivă.

Gigi Becali, intervenție în scandalul Florin Tănase - Giovanni Becali

Gigi Becali, cunoscut că are o relație apropiată cu Tănase, a intervenit pe subiect. Patronul roș-albaștrilor a explicat că nu se pune problema să accepte în viața sa oameni care „toarnă” discuții personale. El a adăugat că Tănase i-a transmis recent doar că Daniel Bîrligea regretă cartonașul roșu încasat în meciul cu Hermannstadt (3-3).

„Eu am vorbit și cu Tănase și i-am spus. Bîrligea, tu și cu Olaru, de la voi s-a învățat și Pantea. Că eu nu văd la Rapid, nu văd la Dinamo, nu văd nicio echipă că face ce faceți voi. Eu nu văd un jucător... ce vorbești? M-ai înjurat? Galben!

Tănase a zis că da, domne, ce... Nu am vorbit cu Bîrligea, am înțeles că a vorbit el cu Tănase și mi-a spus Tănase. Nu e sifonare. A spus că nu mai face în viața lui și gata. Că nu l-am sunat pe Tănase ca să sifoneze. La mine dacă ești sifon, nu mai vorbesc cu tine, nu te primesc în viață, nu mai vorbesc cu tine în viața mea.

I-am atras atenția lui Olaru la televizor, a văzut. Întoarce capul, ‘BĂĂĂ’, țipă la arbitru. Cine ești tu să țipi la arbitru? Și după s-a învățat toată echipa. După a venit Târnovanu, a venit Pantea și am ajuns cea mai nebună echipă din lume, nu din Europa”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Florin Tănase: „Mi-e milă de Giovanni Becali. A ajuns prea rău"

La flash-interviul de după FCSB - UTA 4-0, Tănase a fost întrebat cum comentează atacul lui Ioan Becali la adresa sa. Impresarul l-a descris pe jucătorul de la FCSB drept „sifonul lui Gigi”, referindu-se la relația foarte apropiată dintre Tănase și patronul Becali. Tănase nu a rămas dator și a avut o replică foarte dură.

„Giovanni Becali? Mi-e milă de el, săracul. A decăzut atât de mult. E clar, ești angajat la un podcast și trebuie să iei un salariu, dar să vii și să etichetezi așa niște persoane, să spui niște invenții... Nu mă așteptam, mai ales de la dânsul. El nu are de unde să știe ce discuții am eu cu nea' Gigi.

El neavând profesional cu ce să iasă, se leagă și el de lumea care chiar are valoare. A mai zis acolo niște aberații că mă închin eu de 4-5 ori. Bine, e de râs, dar și de plâns. La ortodocși te închini de 3 ori. Dacă dânsul a numărat 4-5... se pare că nu e de ajuns școala vieții, trebuie să mai mergi și pe la matematică să faci adunarea, scăderea”, a reacționat Florin Tănase.

În ceea ce privește relația sa cu Gigi Becali, Tănase a transmis: „Când au fost discuții despre jucătorii, iar el era nemulțumit, eu căutam să le găsesc scuze colegilor. Giovanni Becali a ajuns prea rău și mi-e milă de el. Săracul!”.

Declarația lui Giovanni Becali care a declanșat conflictul

Impresarul a adus în discuție zvonurile apărute în urmă cu ceva timp despre decarul campioanei, faptul că el este cel care îi spune lui Gigi Becali tot ce se întâmplă în vestiarul „roș-albaștrilor”, iar celebrul agent este convins că acest lucru este adevărat.

„Tănase a avut și legătura asta mai… cu Gigi. Toată lumea îi zice sifonul lui Gigi, înțelegi? Așa îi zic probabil colegii, înțelegi? Nici nu s-a ferit! Și Gigi culegea informații importante de la el. Culegea mai multe de la el decât de la MM” - au fost cuvintele lui Giovanni Becali.