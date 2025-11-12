Echipa de baschet masculin BC CSU Sibiu a anunţat, încetarea, pe cale amiabilă, a colaborării cu antrenorul principal Geert Hammink, potrivit site-ului oficial al clubului.
''Despărţirea survine din motive de natură personală, fiind rezultatul unei decizii comune între noi şi tehnicianul olandez'', se arată în comunicat.
"Din motive de natură personală, clubul şi cu mine am decis, de comun acord, să mergem pe drumuri separate.
Odată cu plecarea mea din postura de antrenor, vreau să le mulţumesc conducerii, şi în special lui Andu Hanea, pentru înţelegerea situaţiei.
Vreau să mulţumesc tuturor celor pe care i-am întâlnit în perioada petrecută la Sibiu. Oraşul şi oamenii lui au făcut să mă simt ca acasă.
Jucătorilor: vă mulţumesc pentru munca depusă şi pentru dedicarea de a vă îmbunătăţi în fiecare zi. Deşi începutul a fost dificil, aţi rămas pe drumul cel bun şi ştiu că, prin efort continuu, vor veni zile mai bune şi rezultate mai mari'', a spus Hammink, care a mai mulţumit şi staffului tehnic, dar şi suporterilor.
În urmă cu o săptămână, Sibiul lui Hammink bătuse Steaua în campionat, 74-69, după o prestație excelentă a lui Devarius Tavon King, care a înscris atunci 18 puncte.
Până la numirea unui nou antrenor principal, conducerea tehnică a echipei va fi asigurată de Dan Fleşeriu (antrenor principal interimar), alături de Octavian Popa Calotă şi Alejandro Aliaga.
Hammink fusese numit în funcţia pe 1 iulie.
CV excelent și ca antrenor pentru Geert Hammink, fost jucător în NBA la Orlando Magic şi Golden State Warriors
În sezonul precedent, Hammink a condus-o pe Windrose Giants Antwerp, una dintre cele mai puternice formaţii din campionatul belgian, continuând astfel un parcurs remarcabil la nivel înalt.
Anterior, a antrenat în Bundesliga (Germania) la Fraport Skyliners, şi în Olanda, la ZZ Leiden - club cu care a cucerit două titluri naţionale şi a fost desemnat de două ori "Antrenorul Anului".
Performanţele sale nu se opresc aici, scrie Agerpres: cu ZZ Leiden, Geert Hammink a obţinut rezultate notabile şi în competiţia europeană FIBA Europe Cup, confruntându-se cu adversare din ligi de top.
Înainte de cariera de antrenor, Hammink a avut o carieră profesională impresionantă ca jucător.
A evoluat în NBA pentru Orlando Magic şi Golden State Warriors, dar şi în campionate importante din Europa, precum cele din Grecia, Italia şi Spania.
A fost coleg de echipă cu Shaquille O'Neal la Louisiana State University şi a fost selectat în primul tur al draftului NBA.
CSU Sibiu ocupă locul 11 din 15 echipe după opt etape, cu 10 puncte.