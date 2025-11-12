VIDEO Numai ce a bătut Steaua și acum este OUT de la echipă!

Numai ce a bătut Steaua și acum este OUT de la echipă! Baschet
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Geert Hammink, antrenorul principal de la CSU Sibiu, a plecat din România.

TAGS:
Geert HamminkCSU SibiuSteauaNBADan Fleseriu
Din articol

Echipa de baschet masculin BC CSU Sibiu a anunţat, încetarea, pe cale amiabilă, a colaborării cu antrenorul principal Geert Hammink, potrivit site-ului oficial al clubului.

''Despărţirea survine din motive de natură personală, fiind rezultatul unei decizii comune între noi şi tehnicianul olandez'', se arată în comunicat.

"Din motive de natură personală, clubul şi cu mine am decis, de comun acord, să mergem pe drumuri separate.

Odată cu plecarea mea din postura de antrenor, vreau să le mulţumesc conducerii, şi în special lui Andu Hanea, pentru înţelegerea situaţiei.

Vreau să mulţumesc tuturor celor pe care i-am întâlnit în perioada petrecută la Sibiu. Oraşul şi oamenii lui au făcut să mă simt ca acasă.

Jucătorilor: vă mulţumesc pentru munca depusă şi pentru dedicarea de a vă îmbunătăţi în fiecare zi. Deşi începutul a fost dificil, aţi rămas pe drumul cel bun şi ştiu că, prin efort continuu, vor veni zile mai bune şi rezultate mai mari'', a spus Hammink, care a mai mulţumit şi staffului tehnic, dar şi suporterilor.

În urmă cu o săptămână, Sibiul lui Hammink bătuse Steaua în campionat, 74-69, după o prestație excelentă a lui Devarius Tavon King, care a înscris atunci 18 puncte.

Până la numirea unui nou antrenor principal, conducerea tehnică a echipei va fi asigurată de Dan Fleşeriu (antrenor principal interimar), alături de Octavian Popa Calotă şi Alejandro Aliaga.

Hammink fusese numit în funcţia pe 1 iulie.

CV excelent și ca antrenor pentru Geert Hammink, fost jucător în NBA la Orlando Magic şi Golden State Warriors

În sezonul precedent, Hammink a condus-o pe Windrose Giants Antwerp, una dintre cele mai puternice formaţii din campionatul belgian, continuând astfel un parcurs remarcabil la nivel înalt.

Anterior, a antrenat în Bundesliga (Germania) la Fraport Skyliners, şi în Olanda, la ZZ Leiden - club cu care a cucerit două titluri naţionale şi a fost desemnat de două ori "Antrenorul Anului".

Performanţele sale nu se opresc aici, scrie Agerpres: cu ZZ Leiden, Geert Hammink a obţinut rezultate notabile şi în competiţia europeană FIBA Europe Cup, confruntându-se cu adversare din ligi de top.

Înainte de cariera de antrenor, Hammink a avut o carieră profesională impresionantă ca jucător. 

A evoluat în NBA pentru Orlando Magic şi Golden State Warriors, dar şi în campionate importante din Europa, precum cele din Grecia, Italia şi Spania. 

A fost coleg de echipă cu Shaquille O'Neal la Louisiana State University şi a fost selectat în primul tur al draftului NBA.

CSU Sibiu ocupă locul 11 din 15 echipe după opt etape, cu 10 puncte.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”
Pedeapsa primită de un rom&acirc;n din Italia care a furat două perechi de șosete: &bdquo;&Icirc;mi cer scuze, &icirc;mi era frig&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul rom&acirc;n din MLS prezentat &icirc;n exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
Fotbalistul român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
ULTIMELE STIRI
Basarab Panduru, distrugător la adresa noului antrenor al Universității Craiova: &bdquo;Fuge mai repede dec&acirc;t Rădoi! At&acirc;t poți&rdquo;
Basarab Panduru, distrugător la adresa noului antrenor al Universității Craiova: „Fuge mai repede decât Rădoi! Atât poți”
Filipe Coelho la Universitatea Craiova I Statistică ireală a antrenorului: cum a pierdut absolut TOATE meciurile ca principal
Filipe Coelho la Universitatea Craiova I Statistică ireală a antrenorului: cum a pierdut absolut TOATE meciurile ca principal
B&ouml;l&ouml;ni, acid cu naționala Rom&acirc;niei: &bdquo;Meriți să-ți fie frică!&ldquo;
Bölöni, acid cu naționala României: „Meriți să-ți fie frică!“
Răzvan Farmache: &bdquo;Era iarba c&acirc;t mine!&rdquo;. Stadionul Unirii Urziceni + cine duce mai departe amintirea fostei campioane
Răzvan Farmache: „Era iarba cât mine!”. Stadionul Unirii Urziceni + cine duce mai departe amintirea fostei campioane
După ideea SuperLigii, se pun bazele unei competiții fantastice! Va avea loc &icirc;n 12 orașe
După ideea SuperLigii, se pun bazele unei competiții fantastice! Va avea loc în 12 orașe
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lamine Yamal, EXCLUS din naționala Spaniei!

Lamine Yamal, EXCLUS din naționala Spaniei!

Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: &rdquo;Nu putea să stea &icirc;n picioare!&rdquo;

Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: ”Nu putea să stea în picioare!”

Scandal monstru &icirc;nainte de Bosnia &ndash; Rom&acirc;nia! S-a cerut demisia președintelui Federației: &rdquo;Nu e treaba ta să numeri!&rdquo;

Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”

S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000&euro;

S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000€

Nici Gigi Becali nu &icirc;l mai poate &icirc;ntoarce! Ce vrea să facă Mihai Pintilii

Nici Gigi Becali nu îl mai poate întoarce! Ce vrea să facă Mihai Pintilii

Olăroiu, situație fără precedent &icirc;n Emirate: anunțul arabilor

Olăroiu, situație fără precedent în Emirate: anunțul arabilor



Recomandarile redactiei
Filipe Coelho la Universitatea Craiova I Statistică ireală a antrenorului: cum a pierdut absolut TOATE meciurile ca principal
Filipe Coelho la Universitatea Craiova I Statistică ireală a antrenorului: cum a pierdut absolut TOATE meciurile ca principal
Răzvan Farmache: &bdquo;Era iarba c&acirc;t mine!&rdquo;. Stadionul Unirii Urziceni + cine duce mai departe amintirea fostei campioane
Răzvan Farmache: „Era iarba cât mine!”. Stadionul Unirii Urziceni + cine duce mai departe amintirea fostei campioane
Dinamo vrea să-i fure jucătorul FCSB-ului. Oferă p&acirc;nă la 1 milion de euro + procente
Dinamo vrea să-i "fure" jucătorul FCSB-ului. Oferă până la 1 milion de euro + procente
Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: &rdquo;Nu putea să stea &icirc;n picioare!&rdquo;
Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: ”Nu putea să stea în picioare!”
&Icirc;i poate lua titlul lui Stelea de &bdquo;Arnold de Rom&acirc;nia&rdquo;! Cum arată fostul fotbalist
Îi poate lua titlul lui Stelea de „Arnold de România”! Cum arată fostul fotbalist
Alte subiecte de interes
Steaua, acum cu o denumire nouă, și Dinamo continuă să se scufunde &icirc;n mediocritate și &icirc;n acest sezon!
Steaua, acum cu o denumire nouă, și Dinamo continuă să se scufunde în mediocritate și în acest sezon!
Victorie &icirc;n Cupă &icirc;n penultima secundă de joc!
Victorie în Cupă în penultima secundă de joc!
Peluza Sud, &icirc;n război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare &icirc;n Ghencea
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
Un star din NBA a devenit acționar la PSG!&nbsp;
Un star din NBA a devenit acționar la PSG! 
Starul francez al lui Real Madrid se &icirc;ntoarce &icirc;n America!
Starul francez al lui Real Madrid se întoarce în America!
CITESTE SI
Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis &icirc;n negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

stirileprotv Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc

stirileprotv Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc

Pedeapsa primită de un rom&acirc;n din Italia care a furat două perechi de șosete: &bdquo;&Icirc;mi cer scuze, &icirc;mi era frig&rdquo;

stirileprotv Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!