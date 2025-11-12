Echipa de baschet masculin BC CSU Sibiu a anunţat, încetarea, pe cale amiabilă, a colaborării cu antrenorul principal Geert Hammink, potrivit site-ului oficial al clubului.

''Despărţirea survine din motive de natură personală, fiind rezultatul unei decizii comune între noi şi tehnicianul olandez'', se arată în comunicat.

"Din motive de natură personală, clubul şi cu mine am decis, de comun acord, să mergem pe drumuri separate.

Odată cu plecarea mea din postura de antrenor, vreau să le mulţumesc conducerii, şi în special lui Andu Hanea, pentru înţelegerea situaţiei.

Vreau să mulţumesc tuturor celor pe care i-am întâlnit în perioada petrecută la Sibiu. Oraşul şi oamenii lui au făcut să mă simt ca acasă.

Jucătorilor: vă mulţumesc pentru munca depusă şi pentru dedicarea de a vă îmbunătăţi în fiecare zi. Deşi începutul a fost dificil, aţi rămas pe drumul cel bun şi ştiu că, prin efort continuu, vor veni zile mai bune şi rezultate mai mari'', a spus Hammink, care a mai mulţumit şi staffului tehnic, dar şi suporterilor.

În urmă cu o săptămână, Sibiul lui Hammink bătuse Steaua în campionat, 74-69, după o prestație excelentă a lui Devarius Tavon King, care a înscris atunci 18 puncte.

