Florin Tănase, replică devastatoare: "Mi-e milă de Giovanni Becali, a ajuns prea rău săracul. Școala vieții nu e de ajuns"

La flash-interviul de după meci, Tănase a fost întrebat și cum comentează atacul recent al lui Ioan Becali la adresa sa. Impresarul l-a descris pe jucătorul lui FCSB drept "sifonul lui Gigi", referindu-se la relația foarte apropiată dintre Tănase și patronul Becali.

Florin Tănase: "Mi-e milă de Giovanni Becali. A ajuns prea rău"



Tănase nu a rămas dator și a oferit o replică foarte dură.



"Giovanni Becali? Mi-e milă de el, săracul. A decăzut atât de mult. E clar, ești angajat la un podcast și trebuie să iei un salariu, dar să vii și să etichetezi așa niște persoane, să spui niște invenții...



Nu mă așteptam, mai ales de la dânsul. El nu are de unde să știe ce discuții am eu cu nea Gigi.



El neavând profesional cu ce să iasă, se leagă și el de lumea care chiar are valoare. A mai zis acolo niște aberații că mă închin eu de 4-5 ori. Bine, e de râs, dar și de plâns. La ortodocși te închini de 3 ori. Dacă dânsul a numărat 4-5... se pare că nu e de ajuns școala vieții, trebuie să mai mergi și pe la matematică să faci adunarea, scăderea", a spus Florin Tănase.



În ceea ce privește relația sa cu Gigi Becali, Tănase a spus: "Când au fost discuții despre jucătorii, iar el era nemulțumit, eu căutam să le găsesc scuze colegilor. Giovanni Becali a ajuns prea rău și mi-e milă de el. Săracul!".

