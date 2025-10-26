Florin Tănase, replică devastatoare: "Mi-e milă de Giovanni Becali, a ajuns prea rău săracul. Școala vieții nu e de ajuns"

Florin Tănase, replică devastatoare: Mi-e milă de Giovanni Becali, a ajuns prea rău săracul. Școala vieții nu e de ajuns Superliga
Florin Tănase, jucătorul celor de la FCSB, i-a oferit o replică impresarului Ioan Becali, la finalul meciului cu UTA Arad, câștigat de campioana României.

La flash-interviul de după meci, Tănase a fost întrebat și cum comentează atacul recent al lui Ioan Becali la adresa sa. Impresarul l-a descris pe jucătorul lui FCSB drept "sifonul lui Gigi", referindu-se la relația foarte apropiată dintre Tănase și patronul Becali.

Florin Tănase: "Mi-e milă de Giovanni Becali. A ajuns prea rău"

Tănase nu a rămas dator și a oferit o replică foarte dură.

"Giovanni Becali? Mi-e milă de el, săracul. A decăzut atât de mult. E clar, ești angajat la un podcast și trebuie să iei un salariu, dar să vii și să etichetezi așa niște persoane, să spui niște invenții...

Nu mă așteptam, mai ales de la dânsul. El nu are de unde să știe ce discuții am eu cu nea Gigi.

El neavând profesional cu ce să iasă, se leagă și el de lumea care chiar are valoare. A mai zis acolo niște aberații că mă închin eu de 4-5 ori. Bine, e de râs, dar și de plâns. La ortodocși te închini de 3 ori. Dacă dânsul a numărat 4-5... se pare că nu e de ajuns școala vieții, trebuie să mai mergi și pe la matematică să faci adunarea, scăderea", a spus Florin Tănase.

În ceea ce privește relația sa cu Gigi Becali, Tănase a spus: "Când au fost discuții despre jucătorii, iar el era nemulțumit, eu căutam să le găsesc scuze colegilor. Giovanni Becali a ajuns prea rău și mi-e milă de el. Săracul!".

Ce a spus Ioan Becali despre Florin Tănase

Impresarul a adus în discuție zvonurile apărute în urmă cu ceva timp despre decarul campioanei, faptul că el este cel care îi spune lui Gigi Becali tot ce se întâmplă în vestiarul roș-albaștrilor, iar celebrul agent este convins că acest lucru este adevărat.

”Tănase a avut și legătura asta mai… cu Gigi. Toată lumea îi zice sifonul lui Gigi, înțelegi? Așa îi zic probabil colegii, înțelegi? Nici nu s-a ferit! Și Gigi culegea informații importante de la el. Culegea mai multe de la el decât de la MM”, a spus Ioan Becali la Fanatik.

De altfel, vărul patronului de la FCSB a remarcat și un gest care îl deranjează la Florin Tănase. Ioan Becali a văzut că fotbalistul face de foarte multe ori semnul crucii și l-a ironizat pe fotbalist pentru acest lucru.

”Tănase va deveni antrenor. N-ai văzut de câte ori face Tănase crucea când intră și când iese? Ca fotbalist, intri, o faci o dată. O fac și catolicii și toți. Intră, ating iarba. O dată, de două ori.

Dar ca să o faci de 4-5 ori când știi că este camera pe tine, eu m-aș jena. Fac și eu crucea, zic: ‘Dă, Doamne, să ajung bine, sănătos’, dar o dată. Dar dacă știu că e camera pe mine, nu mai fac. El o face de trei-patru ori, când intră și când iese, dacă s-ar putea și la interviu…”, a adăugat agentul.

