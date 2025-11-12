Ciclul fotbalului românesc, ca și mersul vieții, a scos, treptat, diverși „grei“ de sub lumina reflectoarelor.

Cei care au prins finalul anilor ’90, plus începutul anilor 2000 își amintesc și acum de nume care dădeau „ora exactă“ în campionatul intern. Vorbim despre personaje precum regretatul Jean Pădureanu (Gloria Bistrița), Gigi Nețoiu (Universitatea Craiova și Dinamo) sau George Copos (Rapid).

În acest club select al oamenilor influenți ai fotbalului românesc, un loc important îl ocupa și Viorel Păunescu. Pentru că era conducătorul Stelei și cu foarte multe legături cu oameni politici. Păunescu avea însă un stil aparte de a conduce, fiind un om discret, cu un discurs scurt și la obiect în aparițiile sale publice. Sub comanda sa, Steaua a avut niște rezultate excelente, atât pe plan intern, cât și în Champions League, în vechiul format al competiției în care evoluau doar echipele campioane!

Și, totuși, Viorel Păunescu a rămas în istoria Stelei, nu datorită performanțelor obținute cu acest club, ci ca omul care a făcut pact cu „diavolul“ Gigi Becali și a cedat clubul acestuia, în 2003.

