Cum arată Viorel Păunescu, &bdquo;trădătorul&ldquo; Stelei, omul care a făcut pact cu &bdquo;diavolul&ldquo; Gigi Becali, la 90 de ani
Fostul conducător al roș-albaștrilor a dispărut de ani buni din viața publică, având în vedere vârsta sa înaintată.

Ciclul fotbalului românesc, ca și mersul vieții, a scos, treptat, diverși „grei“ de sub lumina reflectoarelor. 

Cei care au prins finalul anilor ’90, plus începutul anilor 2000 își amintesc și acum de nume care dădeau „ora exactă“ în campionatul intern. Vorbim despre personaje precum regretatul Jean Pădureanu (Gloria Bistrița), Gigi Nețoiu (Universitatea Craiova și Dinamo) sau George Copos (Rapid). 

În acest club select al oamenilor influenți ai fotbalului românesc, un loc important îl ocupa și Viorel Păunescu. Pentru că era conducătorul Stelei și cu foarte multe legături cu oameni politici. Păunescu avea însă un stil aparte de a conduce, fiind un om discret, cu un discurs scurt și la obiect în aparițiile sale publice. Sub comanda sa, Steaua a avut niște rezultate excelente, atât pe plan intern, cât și în Champions League, în vechiul format al competiției în care evoluau doar echipele campioane!

Și, totuși, Viorel Păunescu a rămas în istoria Stelei, nu datorită performanțelor obținute cu acest club, ci ca omul care a făcut pact cu „diavolul“ Gigi Becali și a cedat clubul acestuia, în 2003. 

Viorel Păunescu, în decursul anilor

Ultima apariție a lui Păunescu data din 2018

După această predare de ștafetă – care peste ani avea să nască marele scandal Steaua – FCSB – Viorel Păunescu și-a rărit, treptat, aparițiile publice. Și pentru că nu era un fan al mediatizării, dar și din cauza vârstei. În arhiva agențiilor foto, ultimele poze cu el sunt încărcate în 2018, când a asistat la meciul de handbal feminin dintre CSM Bucuresti si Gyor din cadrul Ligii Campionilor.

Astăzi, o nouă fotografie cu Viorel Păunescu a apărut în spațiul public. Pentru că Radu Popa, directorul Complexului Național Arcul de Triumf, a publicat o poză pe rețelele de socializare în care apare alături de Viorel Păunescu, ajuns la 90 de ani, după cum se poate vedea mai jos.

