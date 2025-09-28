Singurul gol al partidei a fost marcat din penalty de Florin Tănase, la începutul reprizei secunde.



Pentru echipa lui Laszlo Balint, meciul vine ca un pas înapoi după succesul cu Universitatea Craiova, însă antrenorul a recunoscut la final că nu defensiva l-a deranjat, ci ineficiența din ofensivă.



Balint: „Am venit să jucăm fotbal, dar ne-a lipsit curajul”



Tehnicianul Oțelului a spus că jucătorii săi nu au avut personalitatea necesară pentru a profita de ocaziile avute.

Mai mult, Balint a explicat că echipa sa a încercat să joace fotbal, însă lipsa de precizie în fața porții a fost decisivă.



"Am vorbit înainte de meci despre curaj, despre personalitate, și cred că asta ne-a lipsit. Au fost momente, situații, ocazii în care puteam să gestionăm altfel, cu mult mai mult curaj, cu mult mai multă calitate. În momentul în care vii pe Arena Națională și ai ocazii de gol, dar nu marchezi, e normal să apară greșeli. Am primit golul pe o greșeală, nu trebuia să jucăm mingea lungă. Va trebui să analizez foarte bine faza ca să înțeleg ce s-a întâmplat acolo. Am început foarte prost repriza a doua, dar după aceea am reușit să avem o reacție.



Asta știam, știam că banca lor, din punct de vedere calitativ, e mult peste ce puteam noi să aducem. Se vedea cu ochiul liber, dar, chiar și așa, eu zic că n-am avut prea multe probleme defensive. A fost faza acelui penalty, dar totul a plecat dintr-o minge pe care trebuia s-o jucăm. Chiar și așa, am avut control asupra jocului, am reușit să interceptăm destul de multe mingi, să avem inițiativa de multe ori, dar ne-a lipsit această calitate de a concretiza ocaziile de atac pe care le-am avut.



Asta suntem noi, din păcate, în deplasare. Există această... nici nu știu cum s-o spun, nu teamă, mi-e greu să cred că niște jucători cu experiență pot avea teamă să joace pe teren străin. Ne-a lipsit această acuratețe. Am avut ocazii, am dat peste poartă de la 6 metri, am avut și situații în care se putea șuta clar, dar am avut mereu ezitare. Tot timpul am ajuns cu o fracțiune de secundă mai târziu.



Azi nu neapărat defensiva a fost problema, dar pe atac, în această seară, nu mi-a plăcut deloc!



E clar că poate FCSB-ul nu a fost la nivelul maxim, dar eu spun că și noi am jucat la un nivel bun în ceea ce privește blocarea adversarului și interpretarea tactică, chiar și într-o situație un pic mai grea. E nevoie să dai gol împotriva FCSB-ului.



Noi nu am venit la 0-0, am venit să jucăm fotbal, să dezvoltăm atacuri. Din păcate, degeaba dezvolți dacă nu și concretizezi", a spus Laszlo Balint după meci.

FCSB urcă în clasament

După această victorie, FCSB ajunge la 10 puncte și urcă pe locul 11, depășind chiar pe Oțelul, care rămâne cu 13 puncte pe poziția a zecea. Pentru echipa lui Elias Charalambous urmează duelul cu Young Boys Berna, în Europa League.

