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Rapid București și-a prezentat echipamentele pentru noul sezon din Superligă. Evenimentul a fost organizat de Plus Auto Tarde.

Cristi Manea, singurul reprezentant al rapidiștilor

Elevii lui Daniel Pancu se află în cantonamentul din Austria, motiv pentru care nu au putut să participe la prezentarea tricourilor de joc ale alb-vișiniilor.

Cristi Manea a fost singura excepție din cauza unei accidentări care l-a făcut să rămână în România. Manea a devenit astfel imaginea lansării echipamentelor giuleștenilor.

Fundașul dreapta a apărut la volanul unei mașini, alături de cele două fetițe ale sale, purtând noul echipament. Apariția sa i-a adus aplauzele celor prezenți la eveniment.

Dan Șucu și Victor Angelescu, alături de simbolurile Rapidului

Acționarii Dan Șucu și Victor Angelescu au fost prezenți. De asemenea, au participat nume emblematice ale alb-vișinilor, precum Adrian Iencsi, Bogdan Lobonț, Robert Niță și Matei Lucescu.

Rapid va purta echipamentele produse de Kappa, partener tehnic aflat la ultimul sezon sub contract cu giuleștenii.

Tricoul de acasă este compus din culorile tradiționale alb-vișiniu, iar cel de deplasare din violet, asemănător celor lui Poli Timișoara, club „înfrățit” cu giuleștenii.