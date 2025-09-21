CFR Cluj a făcut un video de prezentare al noului echipament principal, iar din video-ul de prezentare nu au lipsit vedetele Kurt Zouma, Louis Munteanu și Andrei Cordea.

Noul echipament al lui CFR Cluj



Primul echipament al ardelenilor va fi, așa cum era de așteptat, vișiniu, dar diferența față de cel din sezonul trecut este că va avea ușoare nuanțe de alb.

„Feroviarii” au făcut un clip de prezentare al echipamentului în care apar jucători emblematici ai clubului, cum este Mario Camora, dar și vedetele formației, cum sunt Zouma, Munteanu și Cordea.

Echipa din Superliga a postat pe paginile oficiale și poze cu suporteri îmbrăcați cu noul echipament.