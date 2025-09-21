GALERIE FOTO CFR Cluj și-a anunțat noul echipament! Kurt Zouma, Louis Munteanu și Andrei Cordea nu au lipsit din prezentare

CFR Cluj și-a anunțat noul echipament! Kurt Zouma, Louis Munteanu și Andrei Cordea nu au lipsit din prezentare Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

CFR Cluj și-a anunțat noul echipament pentru sezonul 2025/26.

TAGS:
echipamentelouis munteanuCFR ClujSuperligaKurt Zouma
Din articol

CFR Cluj a făcut un video de prezentare al noului echipament principal, iar din video-ul de prezentare nu au lipsit vedetele Kurt Zouma, Louis Munteanu și Andrei Cordea.

Noul echipament al lui CFR Cluj 

Primul echipament al ardelenilor va fi, așa cum era de așteptat, vișiniu, dar diferența față de cel din sezonul trecut este că va avea ușoare nuanțe de alb. 

„Feroviarii” au făcut un clip de prezentare al echipamentului în care apar jucători emblematici ai clubului, cum este Mario Camora, dar și vedetele formației, cum sunt Zouma, Munteanu și Cordea.

Echipa din Superliga a postat pe paginile oficiale și poze cu suporteri îmbrăcați cu noul echipament. 

  • 46fc625a 9951 4269 8823 5f38e34e5621
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cu toate că CFR Cluj a anunțat în luna iulie„kit-ul” doi și trei pentru sezonul 2025/26, echipamentul de acasă a venit ceva târziu.

CFR Cluj se află pe locul 11 în Superliga și are șapte puncte după opt meciuri jucate.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Kim Jong Un, apariție de senzație pe „insula comorilor”. Liderul nord-coreean, ținută fashion în fața supușilor. GALERIE FOTO
Kim Jong Un, apariție de senzație pe &bdquo;insula comorilor&rdquo;. Liderul nord-coreean, ținută fashion &icirc;n fața supușilor. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Alex Chipciu a dat verdictul despre situația critică &icirc;n care se află CFR Cluj
Alex Chipciu a dat verdictul despre situația critică în care se află CFR Cluj
GOOOL Billel Omrani! Fostul atacant de la CFR a spart gheața la noua echipă. De c&acirc;nd nu mai marcase
GOOOL Billel Omrani! Fostul atacant de la CFR a spart gheața la noua echipă. De când nu mai marcase
Cristi Balaj, c&acirc;t se poate de sincer: &bdquo;M-am g&acirc;ndit să plec de la CFR!&rdquo;
Cristi Balaj, cât se poate de sincer: „M-am gândit să plec de la CFR!”
ULTIMELE STIRI
Arsenal - Man. City, &icirc;n direct pe VOYO, de la 18:30! Cel mai pariat scor + analiza lui Dan Chilom
Arsenal - Man. City, în direct pe VOYO, de la 18:30! Cel mai pariat scor + analiza lui Dan Chilom
Simona Radiş şi Magda Rusu, spectacol la CM de canotaj! Prima victorie la Shanghai
Simona Radiş şi Magda Rusu, spectacol la CM de canotaj! Prima victorie la Shanghai
Bournemouth - Newcastle și Sunderland - Aston Villa, &icirc;n direct pe VOYO, de la 16:00! Dueluri spectaculoase &icirc;n Premier League
Bournemouth - Newcastle și Sunderland - Aston Villa, în direct pe VOYO, de la 16:00! Dueluri spectaculoase în Premier League
Arsenal - Manchester City, &icirc;n direct pe VOYO, de la 18:30! Meci tare &icirc;ntre Arteta și Guardiola &icirc;n Premier League
Arsenal - Manchester City, în direct pe VOYO, de la 18:30! Meci tare între Arteta și Guardiola în Premier League
Răzvan Lucescu a cedat nervos după ultimul meci la PAOK: &rdquo;Ipocrit! Astfel de lucruri generează doar violență&rdquo;
Răzvan Lucescu a cedat nervos după ultimul meci la PAOK: ”Ipocrit! Astfel de lucruri generează doar violență”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Răzvan Lucescu și PAOK Salonic, meci IREAL acasă, dar măcar echipa este lider &icirc;n Grecia!

Răzvan Lucescu și PAOK Salonic, meci IREAL acasă, dar măcar echipa este lider în Grecia!

Becali anunță cine este adevăratul căpitan de la FCSB: &rdquo;E prea bun ca să mai predea banderola!&rdquo;

Becali anunță cine este adevăratul căpitan de la FCSB: ”E prea bun ca să mai predea banderola!”

Alex Mitriță, devastator, revoluționează și matematica &icirc;n China: 11 = 8 + 4!

Alex Mitriță, devastator, revoluționează și matematica în China: 11 = 8 + 4!

Charalambous tremură pentru viitorul său! Becali a luat decizia

Charalambous tremură pentru viitorul său! Becali a luat decizia

Gigi Becali nu l-a iertat după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu FC Botoșani: &bdquo;A făcut un cadou&rdquo;

Gigi Becali nu l-a iertat după înfrângerea cu FC Botoșani: „A făcut un cadou”

Italienii au făcut anunțul despre Nicolae Stanciu

Italienii au făcut anunțul despre Nicolae Stanciu

CITESTE SI
Kim Jong Un, apariție de senzație pe &bdquo;insula comorilor&rdquo;. Liderul nord-coreean, ținută fashion &icirc;n fața supușilor. GALERIE FOTO

stirileprotv Kim Jong Un, apariție de senzație pe „insula comorilor”. Liderul nord-coreean, ținută fashion în fața supușilor. GALERIE FOTO

O asistentă medicală a fost prinsă de soț, &icirc;n pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. &Icirc;n fața judecătorilor, femeia &bdquo;a dat vina&rdquo; pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

protv O asistentă medicală a fost prinsă de soț, în pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. În fața judecătorilor, femeia „a dat vina” pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

Un bărbat și doi copii au murit arși de vii &icirc;ntr-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

stirileprotv Un bărbat și doi copii au murit arși de vii într-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

Ce produse de &icirc;ngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău dec&acirc;t bine

stirileprotv Ce produse de îngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău decât bine

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!