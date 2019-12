Talpan rupe netu'! Un nou proces cu Becali dupa ce a gasit in CODUL unui site numele Stelei! Anunt de ultima ora

Talpan nu da niciun pas inapoi in disputa cu FCSB!

Juristul CSA are de gand sa inceapa un nou proces cu clubul lui Becali dupa ce a descoperit cuvantul 'Steaua' in codul unui site pe care FCSB isi vinde produse.

"Am aflat recent ca si-au lansat un magazin online nou si, ca sa poata vinde mai bine, au folosit in codul site-ului cuvintele cheie ”Steaua” si ”Steaua Bucuresti”, ca sa dezinformeze si sa pacaleasca motoarele de cautare. Au incalcat cele doua decizii de la marca si nume. Au incalcat legea si ii asigur ca noi, Steaua Bucuresti, vom prezenta si in fata instantei aceste actiuni mizerabile ale lor. Fotbal Club Fcsb nu are voie sa foloseasca numele si marca Steaua in activitati comerciale, de publicitate, de marketing, sportive etc. Legea le interzice acest lucru. Doar noi, Steaua Bucuresti, avem voie sa folosim aceste elemente. Si le vom folosi. Sper doar ca doamna primar Firea sa nu mai amane restituirea spatiului nostru comercial din Brezoianu. Imediat ce il vom primi inapoi, vom lansa propriul nostru magazin, pentru ca suporterii stelisti sa se poata bucura de materiale originale cu insemnele Stelei", a spus Talpan pentru PRO Sport.