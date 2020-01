BREAKING NEWS: VIDEO ISTORIC: Prima confruntare LIVE dintre Becali si Talpan: "Ia, uite-l, ia!!! Du-te la Talpan! Fugi dupa el!" Ce i-a zis

Becali si Talpan s-au intalnit azi la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Becali a inceput ziua in forta. Are doua dosare de rezolvat la Inalta Curte. Becali a cerut sa fie reabilitat de judecatori dupa condamnarile pe care le-a primit si asteapta un verdict pozitiv. Tot azi, Inalta Curte decide ce se intampla cu despagubirile pe care Becali ar trebui sa i le acorde lui Talpan, in valoare de 30 000 de euro. Patronul FCSB a facut apel si cere sa-i fie sterse datoriile.

"Il iau si in brate pe Talpan, ii strang mana, dar 30 000 de euro sunt multi bani", a spus patornul FCSB in fata jurnalistilor, apoi i-a trimis sa-i ia interviu juristului CSA. Becali a urmarit apoi declaratiile lui Talpan si s-a amuzat.

Becali: Uite-l, ia! Vrea bani degeaba! Ia, intrebati-l! Fugi dupa el! Vezi ce zice!

Talpan: Chiar azi, in sedinta de judecata, a continuat atacurile asupra mea. Trebuie sa plateasca, instanta ar trebui sa-l sanctioneze mult mai dur pe domnul Becali. 30 000 de euro era o suma acceptabila daca Becali nu continua cu atacurile si cu discreditarea mea! A spus ca Talpan trebuie 'scos de acolo'. Nu vreau sa intru in polemica.

Becali: Nu-s certat cu el. Ii strang mana, il iau si in brate! Se supara judecatorii pe noi ca facem emisiune la Inalta Curte.

Talpan: Eu am militat mereu pentru dreptate. Toate hotararile obtinute pentru CSA Steaua si procesele castigate sunt dovata. Astept ca instanta sa tina cont ca am fost calomniat si azi. Voi lupta in continuare pentru dreptate si adevar.



Ce a spus Becali despre reabilitarea juridica: "Am facut puscarie degeaba, stiti asta. De aia am si venit sa cer reabilitarea. Judecatorii care au fost sunt si acum, stiu ca am facut puscarie degeaba. Omul care a dat sentinta nu mai e aici. Eu am facut puscarie ca mi s-a furat masina si le-am dat de baut hotilor. Am dat bani ca sa se joace corect meciul de fotbal si s-a spus ca e mita!"