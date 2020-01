In timp ce Talpan se certa cu Gigi Becali in sala de judecata, CSA Steaua a reusit doua super transferuri! Ce jucatori cu meciuri in Liga 1 au semnat cu Steaua lui Oprita

CSA Steaua reusit doua transferuri in cursa pentru promovare.

Echipa antrenata de Daniel Oprita, CSA Steaua, este foarte aproape sa realizeze doua transferuri de top. Pentru a fi siguri ca promoveaza in Liga a 3-a, oficialii Stelei vor sa ii aduca pe Madalin Mihaescu si Alexandru Zaharia. Ambii au evoluat ultima oara la Petrolul, insa au reziliat contractul in aceasta iarna.

Madalin Mihaescu a mai evoluat in caeriera pentru Daco-Getica Bucuresti, si Poli Iasi, in schimb ce Alexandru Zaharia a mai jucat pentru Poli Iasi, Gaz Metan Medias, Turnu Severin, Otelul si Daco-Getica.



"Antrenorul Daniel Oprita i-a convins sa se alature echipei din Ghencea pe Madalin Mihaescu si Alexandru Zaharia. In turul campionatului, cei dou au evoluat pentru Petrolul, iar cu tehnicianul Stelei au lucrat la Juventus Colentina", se arata in comunicatul emis pe site-ul oficial al CSA Steaua.