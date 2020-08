Florin Prunea nu mai suporta atitudinea lui Negoita! Atac DUR al fostului presedinte al lui Dinamo: "Zici ca e mosia lu' ma-sa"

Florin Prunea a sarit in apararea lui Dinamo, chiar daca a plecat cu scandal de la echipa patronata de Ionut Negoita.

Fostul oficial din Stefan cel Mare il acuza pe patronul echipei pentru modul cum a decis sa renunte la club. Inca de cand a venit la Dinamo el a fost contestat de fani, deoarece a intrat in conflict cu Mircea Rednic si ii tinea partea lui Ionut Negoita.

Finantatorul clubului a vrut sa scape de el inca din noiembrie 2019, cand s-a pus problema ca Prunea sa isi plateasca singur cantonamentul. Pe 30 iunie, nimeni nu a dorit sa ii mai prelungeasca contractul si a plecat de la echipa.

"Dinamo nu inseamna proprietari, ca sunt trecatori. Cand vrea unul, renunta. Zici ca e mosia lu' ma-sa. Zice 'dom'ne, eu nu mai vreau sa raman la Dinamo'. Pai da, bai, baiatule, dar cand ai venit la Dinamo ti-ai asumat! Agnelli (n.r. - Andrea Agnelli, patronul lui Juventus) de ce nu face ca tine? Sau alte familii.

Aici este vorba despre o reparatie morala. Dinamo a fost calcata in picioare. Un campionat fara Dinamo ar fi urât! Ce s-a intamplat anul asta cu Dinamo este inadmisibil.

I-au calcat in picioare anul asta pe Dinamo. Aici discutam la finalul campionatului. I-au simtit slabi si i-au calcat in picioare. Nu va bateti joc de suporterii acestei echipe, ca nu o sa va ierte nimeni", a declarat Florin Prunea pentru Digi Sport.

Dupa ce marti echipele din Liga 1 au votat sistemul de calcul "puncte per meci", care se refera doar la partidele din playout si nu din tot campionatul, Dinamo este condamnata la retrogradare, asta in cazul in care nu se trece la un sistem cu 16 echipe.

Sistemul competitional cu 16 echipe a fost ales de 7 cluburi, in timp ce varianta "puncte per meci" in tot sezonul a fost propusa de 6 cluburi. A doua varianta ar fi fost in avantajul lui Dinamo. Universitatea Craiova a decis sa nu voteze, iar CFR si FCSB ar fi ales varianta care o dezavantajeaza pe Dinamo.

La sfarsitul acestei saptamani Comitetul Executiv al FRF va lua o decizie finala.