EXCLUSIV | Florin Prunea, atac devastator la conducătorii lui Dinamo! "Le-am zis jucatoriilor să-și vadă interesul, că nu le face nimeni statuie"

Fostul presedinte din Stefan cel Mare nu uita si nu iarta.

Situația de la Dinamo este în continuare una extrem de grea, iar fostul jucător și conducător din Ștefan cel Mare, Florin Prunea, analizează situația înainte de primul meci al sezonului. Fostul portar îi atacă și pe suporterii din Board-ul DDB, pe care îi acuză că nu procedează corect.

"Va fi un test dificil, uitându-mă peste echipa probabilă, va fi greu. Sigur, nici alte echipe nu au arătat extraordinar. Jucătorii cu experiență și-au făcut datorit, însă din păcâte alții și-au bătut joc de ei. Își pierd salarii, joacă în condiții foarte grele. Cred că se gândesc să plece, nu știu cât se mai pot ei concentra, fiindcă se gândesc dacă se accidentează, dacă să pună osul.



Sunt jucători de caracter, Anton, Filip, Răuță, Sorescu. La Dinamo s-a bătut joc, nu sunt de vină cei care sunt acum, ci cei care au fost. Distrugerea s-a produs în timp. Am fost și eu acolo, era imposibil să faci ceva. Oamenii care au semnat aceste contracte, de sute de mii de euro, nu răspund la telefon, nu-i vezi la față. Ei trebuie să iasă și să spună de ce Dinamo este în situația asta.



Și eu și Neagoe am picat într-un război care nu era al nostru. Ăștia care le dădeau foc la hotel patroniilor stau acum la aceeași masă, din cate am înțeles. Am vorbit și cu Răuță și cu alții și le-am zis: 'Ba băieți, nu va face nimeni statuie. Aveți grijă de voi și familiile voastre, că nu va nimeni statuie'. Va dau eu nume ale oameniilor care fac ce fac. Alexandru Anghel. Am văzut deja că sunt mulți care își pun semne de întrebare. E posibil să nu ai fundaș central și tu îl lași pe Ricardo Grigore să plece la Olimpiada? Nu e posibil așa ceva! Puneți-va și în locul antrenorului.

Echipa e nepregătită? Va dați seama că e. Copii ăștia au nevoie de niște exemple pentru a crește. Pe cine să ai exemple acum? E clar că numirea lui Bonetti e făcută de suporteri, cei din Board, adică. Dinamo trăiește datorită suporteriilor din țară, care mă sună, cumpără bilete. M-a oprit un om de 65 de ani pe stradă și mi-a zis: 'Donmnule Prunea, am pensie mică, dar o dau pe toată, doar să scăpăm de probleme'.", a spus Florin Prunea la Ora Exactă în Sport.