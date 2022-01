"E inacceptabil!" Prunea, exasperat de reacțiile lui Steliano Filip

Florin Prunea, fostul mare portar al lui Dinamo, a reacționat dur după declarațiile acordate de Steliano Filip. În opinia fostului goalkeeper, fundașul stânga ar trebui să-și ajute echipa.

Prunea îl face praf pe Filip

„Am văzut intervenția lui Steliano Filip dinaintea meciului. Este inacceptabil cum se comportă băiatul ăsta. Dinamo are nevoie de el în acest moment. Dacă era pe teren ieri, cu siguranță era un plus pentru Dinamo. Sigur, dacă ar fi fost pregătit și cu mintea la fotbal.

Am văzut ce a zis înainte de meci… suporterilor trebuie să le răspunzi pe teren, cu evoluția ta. Altfel îi iriți și mai mult! Dinamo are nevoie de Steliano Filip. Nu e apropiat de mine, dar îl sfătuiesc să dea drumul la treabă, pentru că Dinamo are nevoie de el”, a declarat Florin Prunea, potrivit digisport.ro.

Ce a susținut Steliano Filip

Revenit la Dinamo în urmă cu un an, Filip a intrat în conflict atât cu fostul antrenor Mircea Rednic, cât și cu fanii lui Dinamo, iar fundașul spune că a primit mai multe mesaje sau apeluri cu amenințări, motiv pentru care nu își dorește să rămână la echipă.

"Acum o lună și jumătate, când am fost tras pe linie moartă, mi s-a spus că, dacă vreau, pot să reziliez, ei mă așteaptă. Antrenorul nu mă mai dorea și asta era situația. Atunci că am fost contactat de anumite persoane dacă vreau să mă duc în Ungaria. M-au întrebat de situația mea, le-am spus că pot veni liber de contract pentru că așa mi s-a transmis, am așteptat, nu am vrut să iau atunci o decizie.

Am vorbit și cu Mister Stoican după, am încercat să revin și să fiu lângă echipă, dar, din păcate, nu se mai poate. Nu mai pot! M-am dus la antrenamente, am încercat să fac și cu echipa, dar am avut o discuție cu Mister și m-a înțeles. Nu am vrut să-i încurc, nu sunt concentrat, nu se mai poate.

Când au aflat că am această ofertă, mi s-a transmis că trebuie să aduc bani. Eu le-am spus că am două luni restanțe și că pot renunța la bani și să găsim o înțelegere. Din ce știu, cei din Ungaria au avut două opțiuni, eu și alt jucători. Ei deja ar fi luat un alt fundaș, care a mers liber sau împrumu.", a declarat Filip la DigiSport.