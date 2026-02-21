Vineri seară, Dinamo a publicat un videoclip pe rețelele social media cu un câine pe Arena Națională mirosind o pană de vultur. Postarea a creat isterie, iar anumite voci au susținut și un iz rasist la postare.

Iar sâmbătă, Dinamo a anunțat derby-ul cu Rapid tot cu o înțepătură: un câine ținând între dinți brelocul echipei din Grant.

Florin Prunea nu consideră că Dinamo ar fi greșit

Întrebat despre scandalul dintre cele două echipe legat de videoclipul postat de Dinamo, Florin Prunea consideră că giuleștenii au exagerat.

Fostul portar dinamovist a explicat că nu a simțit niciodată porniri rasiste între grupurile de suporteri ale celor două formații.

„Mie mi se pare că este o problemă personală între cei doi, între Victor Angelescu și Andrei Nicolescu.

Eu am jucat multe meciuri cu Rapid și de câte ori mă duceam pe Giulești mă simțeam incredibil, chair dacă am fost atacat cu brichete, dar niciodată nu s-a pus problema de rasism.

Respectul a fost tot timpul, din punctul meu de vedere eu nu am simțit ceva de acest tip. Eu am râs, m-am distrat, la fel și când am văzut răspunsul Rapidului.”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.

E rândul giuleștenilor să o înțepe pe Dinamo. Videoclipul publicat de Rapid: ”Cerul e prea sus să audă lătratul câinilor”

După o semi-reacție din partea Rapidului (VEZI AICI), giuleștenii au publicat acum un videoclip prin care au contracarat clipurile postate de rivala din Ștefan cel Mare.

”Cerul e prea sus ca să audă lătratul câinilor”, scrie Rapid.

Videoclipul publicat de Rapid arată în felul următor (VEZI AICI): un bărbat descoperă un telefon care are drept fundal emblema lui Dinamo, îl privește pentru o clipă, apoi îl aruncă ostentativ înapoi pe asfalt.