Florin Prunea, încântat de jucătorul adus de Dinamo: „I-am spus să-l lase la Dinamo”

În speranța că vor salva un sezon care pare compromis, Dinamo a mutat puternic pe piața transferurilor și a adus 6 jucători, de pe banii încasați pe Deian Sorescu (24 ani), pentru a se salva de la retrogradare.

Unul dintre transferurile făcute de Flavius Stoican, în al treilea mandat în Ștefan cel Mare, este Thomas Chesneau, portar crescut de PSG care vine de la Concordia Chiajna, din liga a doua. Iar Florin Prunea dezvăluie că a avut un rol decisiv în achiziționarea jucătorului.

„Nu vă ascund faptul că m-a sunat Cristi Tănase, președintele de la Concordia Chiajna, și m-a întrebat: 'Florine, vreau să ajut Dinamo. Crezi că Chesneau poate face față la Dinamo?' Cristi Tănase este dinamovist, a crescut acolo, pe el și domnul Bălănescu i-a crescut nea Tică Dănilescu.

I-am răspuns că poate, fără niciun fel de problemă. Băiatul ăsta nu a jucat la Chiajna din cauza faptului că ei folosesc portar U21, dar e un portar foarte bun. I-am spus să-l lase la Dinamo”, a spus Florin Prunea, la Digi Sport.

În aceiași măsură, Florin Prunea recunoaște că, în perioada în care era președintele lui Dinamo, a făcut și o greșeală. A refuzat să îl lase pe Neicuțescu să plece de la echipă, în speranța că va fi transferat pe bani mulți în viitor.

„Am greșit cu Neicuțescu, mai bine îl lăsam să plece. Mai și greșești, am puterea să recunosc. Negoiță a avut dreptate atunci când mi-a zis să-l dăm. Era o ofertă de 200.000 de euro, ce a mai făcut Neicuțescu de atunci? Era un jucător tânăr, credeam că Dinamo poate lua mai mult pe el.

A fost o greșeală din partea mea. Timpul nu mi-a dat dreptate, evoluția lui a fost în jos de atunci. Am avut încredere în el, am văzut că a ajuns la Buzău, la Liga 2. Eu am crezut în el, dar tot timpul avea trei-patru kilograme în plus, nu avea grijă de el.

Accidentările lui n-au fost întâmplătoare. Când ai patru-cinci kilograme în plus, ai o piatră pe care o porți cu tine. E normal să te lase genunchii când ai o asemenea greutate, totul ține de tine”, a adăugat Prunea.