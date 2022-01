Antrenorul lui Reading este în sfârșit impresionat de George Pușcaș: „E un câștig mare pentru noi!”

George Pușcaș (25 ani) a fost aruncat în luptă din primul minut de către Veljko Paunovic în meciul cu Huddersfield, din etapa cu numărul 27 din Championship. Iar atacantul român i-a confirmat încă o dată antrenorului forma bună prin care trece și în minutul 22, a izbutit să înscrie cu un șut la colțul lung din interiorul careului.

