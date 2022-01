Situație inedită la meciul dintre Universitatea Craiova și Rapid! Cîmpanu a intrat pe teren cu echipament cu numere diferite

Oltenii au reușit să pună capăt seriei cu care încheiaseră anul, de șapte meciuri consecutive fără victorie și au început 2022 cum nu se poate mai bine, cu trei puncte obținute, pe teren propriu, cu una dintre aspirantele la play-off, Rapid.

Singurul gol al meciului a fost marcat de Elvir Koljic, în minutul 5, din pasa lui Andrei Ivan, iar reușita sa o ține pe Rapid pe poziția a șaptea în clasament, prima din afara play-off-ului.

Situație inedită cu Cîmpanu în prim-plan



Meciul a oferit și un moment cu adevărat inedit. George Cîmpanu a intrat pe teren în minutul 64, în locul lui Vlădoiu, care a ieșit accidentat. Tânărul fotbalist a acuzat probleme medicale, astfel că Laurențiu Reghecampf l-a grăbit pe Cîmpanu pentru a intra pe teren.

Jucătorul Universității Craiova a făcut rapid schimbarea, însă din grabă, a intrat pe teren cu un echipament care avea inscripționate numere diferite. Pe tricou, Cîmpanu avea numărul 7, în timp ce pe șort avea numărul 28, cel cu care a evoluat în acest sezon până acum.

Declarațiile lui Laurențiu Reghecampf la finalul meciului



„Îngrijorat la început, fericit la sfârșit. Eram îngrijorat de situația noastră, am avut o perioadă foarte grea. Sunt bucuros pentru jucători, am avut perioade foarte bune, păcat că nu am reușit să mai înscriem încă un gol. Rapid rămâne din nou surpriza acestui campionat, cu jucători foarte buni.

Eu sunt obișnuit cu Ivan, îl cunosc, îl văd zilnic, știu ce poate. Și Andrei a avut o săptămână foarte grea, a suferit o operație la gingie, nu știam dacă poate juca. Faptul că a alergat pe teren, merită lăudat.

Să mai așteptăm câteva etape, m-aș bucura ca Elvir să reușește să marcheze în fiecare meci. Are calitățile necesare, simțul de atacant și tehnica necesară de a marca. A trecut și el printr-o perioadă dificilă, dar noi avem așteptări mari de la el”, a declarat Laurențiu Reghecampf la finalul partidei.