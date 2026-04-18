Tottenham e o echipă în „moarte clinică“. Pentru că, din februarie încoace, antrenorii vin și pleacă, dar un lucru rămâne neschimbat: un mare 0 trecut în dreptul victoriilor din Premier League, în 2026!

Sâmbătă, cu Drăgușin rămas pe banca de rezerve, Tottenham a mai făcut un meci de coșmar: 2-2 cu Brighton. Sport.ro a arătat aici cum gazdele au scăpat victoria printre degete, dramatic, în prelungiri.

După acest egal amar, cu gust de înfrângere, Tottenham a atins o bornă șocantă: 15 meciuri succesive, în Premier League, fără victorie.

De la începutul anului, Drăgușin și colegii săi au următorul bilanț: 15 meciuri, 6 egaluri, 9 înfrângeri. Practic, londonezii au luat 6 puncte din cele 45 puse în joc! Și, firește, au căzut pe loc retrogradabil: 18 din 20.

Potrivit statisticienilor, Tottenham tocmai a ajuns pe podiumul clasamentului rușinii, în Premier League. Vorbim despre cele mai lungi serii de meciuri fără victorie de la începutul unui an calendarisitic. Aici, partea de sus a clasamentului arată așa:

*Derby – 18 meciuri la rând fără victorie (anul 2008)

*Sunderland – 17 meciuri la rând fără victorie (anul 2003)

*Swindon Town - 15 meciuri la rând fără victorie (anul 1993) / Tottenham – 15 meciuri la rând fără victorie (anul 2026).

Ultimul succes al londonezilor, în campionat, datează de la 28 decembrie: 1-0 cu Crystal Palace, în deplasare.