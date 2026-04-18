Partida Tottenham - Brighton, din runda 33 de Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 19:30, și se vede LIVE pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro .

De cealaltă parte, Brighton este pe locul 9 în Premier League și are 46 de puncte. „Pescărușii” vin după victoria 2-0 cu Burnley din etapa trecută.

Tottenham vine după înfrângerea, scor 0-1, din etapa trecută cu Sunderland și se află în zona retrogradării, pe locul 18 cu 30 de puncte. Echipa lui De Zerbi se află la două „lungimi” de West Ham, formație care a ieșit din zona roșie.

Probleme medicale în tabăra londonezilor

Potrivit informațiilor oferite de De Zerbi, portarul titular Guglielmo Vicario nu va fi apt de joc sâmbătă. Italianul se recuperează după o operație de hernie, iar Antonin Kinsky va fi titularizat din nou, după ce a apărat și în etapa precedentă.

„Vicario, nu (nr.r. - nu este apt). Vicario este un alt băiat de top. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu el. Oricum, Kinsky a jucat foarte bine la Sunderland. Dar Vicario este un alt jucător important pentru noi. Are o experiență mare, caracter puternic, personalitate. Și îl așteptăm”, a transmis tehnicianul.

La capitolul vești bune, Rodrigo Bentancur a revenit la antrenamente după o ruptură musculară suferită în luna ianuarie și poate evolua contra lui Brighton, consolidând opțiunile la mijlocul terenului.

„Bentancur este disponibil pentru a juca. Nu știu dacă va începe meciul sau nu. Bissouma este disponibil 100%, spre deosebire de meciul cu Sunderland”, a adăugat De Zerbi.

De asemenea, James Maddison a reluat pregătirile după o accidentare la ligamentele încrucișate anterioare, însă staff-ul medical rămâne precaut în privința revenirii sale pe teren.

„Nu știu (n.r. - dacă va mai juca în acest sezon), nu știu încă. Nu vreau să forțez prea mult, pentru că l-am pierdut pe Kudus în acest fel. De obicei aștept jucătorii când sunt complet disponibili să joace și să înceapă antrenamentele. Pentru că este mai bine să pierzi încă un meci decât să riști o altă accidentare”, a concluzionat antrenorul lui Tottenham.