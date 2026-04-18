Chelsea - Manchester United, LIVE pe VOYO, de la 22:00! Meci decisiv pentru Liga Campionilor

De cealaltă parte, Manchester United caută să își revină după o înfrângere pe Old Trafford, 1-2 contra lui Leeds United. Dacă oaspeții reușesc să învingă la Londra, vor lua o opțiune importantă pentru prezența în viitoarea ediție a Ligii Campionilor. În meciul tur, formația din Manchester a obținut victoria cu scorul de 2-1.

Chelsea traversează o perioadă dificilă sub comanda lui Liam Rosenior , înregistrând trei înfrângeri consecutive în campionat. Londonezii ocupă locul 6, la șapte puncte distanță de adversara directă de sâmbătă, aflată pe poziția a cincea. Ultimul joc al gazdelor s-a încheiat cu o înfrângere, scor 0-3 pe teren propriu, în fața lui Manchester City. O eventuală a patra înfrângere la rând ar egala seria negativă a echipei din sezonul 2022-2023.

Absențe importante în ambele tabere

Michael Carrick se confruntă cu probleme de efectiv în centrul apărării. Lisandro Martinez și Harry Maguire sunt suspendați, englezul primind o sancțiune suplimentară din cauza comportamentului nepotrivit față de arbitri la o partidă anterioară. Cum Matthijs de Ligt este indisponibil din cauza unei accidentări la spate, defensiva va fi alcătuită din Leny Yoro și tânărul Ayden Heaven.

În tabăra londoneză, Enzo Fernandez va reveni pe teren în linia de mijloc, însă managerul Rosenior a spus că Reece James se află „mai departe” de o întoarcere pe gazon comparativ cu colegul său Trevoh Chalobah, ambii fiind în proces de recuperare.

Potrivit cifrelor oficiale din Premier League, duelul dintre Chelsea și Manchester United este confruntarea cu cele mai multe rezultate de egalitate din istoria competiției, cu 27 de remize înregistrate de-a lungul timpului, dintre care doar 7 s-au terminat fără gol marcat. Totodată, Chelsea are un istoric favorabil pe teren propriu contra adversarilor de sâmbătă, cu o singură înfrângere în ultimele 12 meciuri directe disputate pe Stamford Bridge, cinci dintre aceste partide terminându-se la egalitate.