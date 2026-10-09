Fostul internațional l-a remarcat pe Andrei Mărginean la pauza partidei cu Sepsi, din etapa a 11-a a Superligii. Mijlocașul a fost titular în echipa lui Nuno Campos, iar Prunea a apreciat prestația sa.

Florin Prunea îl cere pe Mărginean la națională: „E o soluție”

Fostul portar i-a remarcat și pe Pascual, Alberto Soro și Armstrong, dar a considerat că Mărginean ar putea intra în calculele selecționerului.

„Joc solid al lui Dinamo. Nu s-a născut jucător să-l oprească pe Pascual. Soro și Armstrong foarte buni. Și Mărginean a făcut un joc solid. E o soluție pentru echipa națională. Sepsi a avut un șut, dar Dinamo domină”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.

Mărginean a bifat toate cele 11 partide disputate de Dinamo în actuala ediție de campionat. Mijlocașul a marcat un gol, în victoria cu Farul, scor 4-0, din etapa disputată înaintea pauzei internaționale.

Fotbalistul este cotat la un milion de euro de Transfermarkt. Dinamo a plătit 250.000 de euro pentru a-l transfera de la Sassuolo.

România mai are două meciuri în Nations League

Naționala pregătită de Gică Hagi traversează o perioadă dificilă. „Tricolorii” au obținut o singură victorie, în amicalul cu Țara Galilor, și au pierdut toate cele patru partide din UEFA Nations League.

România va primi vizita Poloniei pe 14 noiembrie, de la ora 21:45, apoi va juca în deplasare cu Bosnia și Herțegovina, pe 17 noiembrie, tot de la 21:45. Ambele partide vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT pe Sport.ro.