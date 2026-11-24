Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu Real España pentru mutarea lui Mike Arana, în vârstă de doar 17 ani, considerat unul dintre cei mai promiţători tineri fotbalişti din Honduras.

Mutarea va fi oficializată pe data de 22 ianuarie 2027, în ziua în care fotbalistul va împlini 18 ani, scrie news.ro.

Comunicatul oficial

„Mike Arana va fi noul leu din familia Științei! 🔥

Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu Real España pentru mutarea lui Mike Arana, în vârstă de doar 17 ani, considerat unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști din Honduras.

Mutarea va fi oficializată pe data de 22 ianuarie 2027, în ziua în care fotbalistul va împlini 18 ani.

Pe 31 martie 2026, Mike a scris istorie în fotbalul hondurian, devenind cel mai tânăr jucător care a debutat vreodată pentru echipa națională de seniori a Hondurasului, la doar 17 ani, două luni și nouă zile, în partida amicală împotriva selecționatei statului Peru.

În această perioadă, Mike Arana participă alături de naționala Hondurasului la Campionatul Mondial U17 din Qatar, fiind la a doua sa prezență consecutivă la un turneu final mondial, după ediția din 2025.

Te așteptăm în familia Științei, Mike!”, a scris Universitatea Craivoa pe Facebook.