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Universitatea Craiova este, fără doar și poate, echipa momentului în fotbalul românesc. După ce a cucerit atât Superliga României, cât și Cupa României în stagiunea precedentă, 2025-2026, are un parcurs bun în cupele europene în această stagiune, 2026-2027.

Făcând rapid o trecere în revistă, elevii lui Filipe Coelho sunt neînvinși după primele trei etape ale fazei principale din Conference League. Bilanțul este unul foarte bun: 1-1 cu Getafe, 3-1 cu Inter Escaldes și 2-0 cu Egnatia.

Brighton – Universitatea Craiova, în etapa a 4-a din Conference League

În urma rezultatelor, oltenii se află pe locul 8, cu 8 puncte acumulate, iar în runda a 4-a Universitatea Craiova o va întâlni pe Brighton. Confruntarea va avea loc joi (26 noiembrie), de la ora 19:45 și va fi redată în format live-text pe Sport.ro.

Clubul din Bănie întâlnește cel mai greu adversar de până acum, dintre toate adversarele înfruntate în faza principală a Conference League în această ediție, iar din acest motiv trebuie să fie foarte atent.

În plus, dacă ne referim la un raport care o privește pe Brighton, observăm forța englezilor, dar și modul în care s-au dezvoltat în ultimii ani.

Craiova, atenție! Brighton, transferuri incredibile, profit de peste jumătate de miliard de euro

Brighton este echipa din Europa care face cele mai bune afaceri în ceea ce privește tinerii fotbaliști, conform unui raport realizat în ultimii nouă ani, 2017 – 2026. În această perioadă, formația din Premier League are un plus de 538 de milioane de euro!

Suma colosală este un raport al banilor investiți în tineri și care apoi au fost vânduți. Cea mai bună afacere este cea de pe urma lui Moises Caicedo (25 de ani, mijlocaș defensiv, în prezent la Chelsea), care i-a ajutat pe englezi să obțină un profit de aproape 90 de milioane de euro.

Concret, Caicedo a fost adus în februarie 2021, din țara natală, din Ecuador, de la Independiente del Valle, pentru 28.2 milioane de euro. Apoi, în august 2023, mijlocașul din America de Sud a fost cedat chiar la Chelsea, pentru 116 milioane de euro.

Brighton a găsit ”mina de aur”

Al doilea în acest clasament este Jan Paul van Hecke (26 de ani, fundaș centralș olandez, în prezent la Tottenham), care a adus un profit de 53 de milioane de euro. Era cumpărat, în septembrie 2020, de la NAC Breda, pentru 6.5 milioane de euro, pentru ca în vara acestui an, 2026, să fie vândut la Tottenham, pentru 60 de milioane de euro.

Pe locul 3 este Carlos Baleba (22 de ani, mijlocaș defensiv camerunez, în prezent la Manchester United), de pe urma căruia s-a obținut un profit de aproximativ 50 de milioane de euro.

Africanul ajungea la Brighton în toamna anului 2023, de la Lille, pentru 27 de milioane de euro, iar în august acest an, 2026, era cedat la Manchester United, în schimbul sumei de 76 de milioane de euro.

Brighton, adversara Universității Craiova în Conference League, obține 31 la sută din veniturile totale din vânzările de jucători

Un alt detaliu interesant este acela că Brighton își conturează un mare procent din venituri din aceste vânzări de jucători. Mai precis, cedările pe bani ale fotbaliștilor aduc 31 la sută din veniturile totale, având ca raport perioada 2022-2025.

Comparativ cu media din Premier League, procentul este dublu. Raportul prezintă faptul că media celui mai puternic campionat din lume, în privința veniturilor din vânzările jucătorilor, este de 15 la sută.

În La Liga, Serie A, Bundesliga sau Ligue 1, procentul este de 16 la sută din veniturile cluburilor.

Un detaliu și mai interesant este legat de modul în care vinde Brighton comparativ cu cele mai puternice echipe din Premier League, din punct de vedere financiar. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City și Tottenham obțin veniturile din cedările de jucători în proporție de doar 9 la sută din total. Celelalte venituri sunt reprezentate de banii din drepturile TV, vânzări de produse cu însemnele clubului, bilete etc.