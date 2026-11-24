Fostul selecționer al României negociază cu Watford, formație din liga a doua engleză, care l-a demis duminică pe italianul Alessio Dionisi, după înfrângerea cu Sheffield United, scor 0-4.

După cum Sport.ro a scris aici, discuțiile au ajuns într-o fază avansată, iar documentele au fost trimise avocaților. Totuși, negocierile nu au fost încă finalizate.

Ciprian Marica: „Cei de la Watford își pun foarte multe întrebări”

Subiectul a fost analizat și în emisiunea VOYO SPORT LIVE, unde Ciprian Marica și Robert Niță au vorbit despre motivele care ar putea întârzia acordul.

„Probabil că Edi Iordănescu își dorește un contract pe termen mai lung, iar din păcate antrenorii români și jucătorii români sunt niște pariuri, cluburile din afară își doresc să riște cât mai puțin cu ei.

Noi nu am avut niciodată un antrenor în Anglia și cu siguranță cei de la Watford își pun foarte multe întrebări, nu știu nici ei dacă Edi Iordănescu ar fi soluția, mai ales că ei nu stau prea bine în clasament.

De aceea e de înțeles, și clubul, dar și antrenorul. Probabil că el a avut o recomandare bună, pentru că în Anglia nu e ușor să ajungi, dar acum este o negociere.

Eu mă aștept ca Edi Iordănescu să accepte orice ofertă i-ar face Watford, cel puțin eu așa aș face. Am negociat cu ei, am încercat, dar e o șansă pentru mine. Mă duc șase luni și le demonstrez, doar că nu ține doar de el, că depinde și ce găsește pe acolo”, a spus Ciprian Marica.

Robert Niță a identificat și el o posibilă lipsă de încredere din partea clubului. „E o chestie și de încredere, că în cazul în care îi oferă până în vară și dacă își atinge obiectivul îi fac o ofertă de prelungire. Edi nu e omul care să lase lucrurile la voia întâmplării, e cumva și o lipsă de încredere din partea clubului”, a spus acesta.