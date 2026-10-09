Hunedorenii și ilfovenii debutează runda #11 din sezonul regulat în această seară, de la ora 18:00, asta după ce în urmă cu o zi, CFR Cluj și ”U” Cluj s-au duelat în etapa restantă #4, marcând primul meci din Superliga după pauza internațională.

Corvinul - FC Voluntari, LIVE TEXT de la 18:00 pe Sport.ro

Marian Barbu va fi la ”centru” la Corvinul - FC Voluntari, ajutat de Mircea Grigoriu și Nicușor Marin la tușe. Ovidiu Mazilu va fi arbitrul de rezervă, în timp ce Nicolae Marodin, observatorul de arbitri.

La VAR vor sta Adrian Cojocaru și Mircea Orbuleț

În clasament, Corvinul se află pe locul șapte cu 13 puncte, după zece etape. Formația dirijată de Florin Maxim a bifat până acum trei victorii, patru rezultate de egalitate și trei înfrângeri.

De cealaltă parte, FC Voluntari ocupă penultima poziție în Superliga cu opt puncte. Două victorii, două remize și șase eșecuri au consemnat ilfovenii până în acest moment.

Cum arată clasamentul Superligii României