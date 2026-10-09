Ivan Cordoba (50 de ani), fostul fundaș al lui Inter, l-a lăudat pe Cristi Chivu, alături de care a fost coleg timp de cinci sezoane la formația din Milano.

Fostul internațional columbian consideră că actualul antrenor al nerazzurrilor a păstrat și pe bancă una dintre calitățile care îl defineau ca jucător: simplitatea.

„Chivu este un maestru al simplității”

Cordoba a evoluat la Inter între 2000 și 2012, perioadă în care a câștigat 14 trofee, inclusiv Liga Campionilor din 2010 și cinci titluri în Serie A. Într-un interviu acordat publicației Corriere della Sera, acesta a explicat de ce are încredere în metodele lui Chivu.

„Știți ce are Chivu? Simplitate. Este un maestru al simplității. De ce spun asta? Pentru că a făcut-o și ca jucător. Și acum, ca antrenor, simt că văd aceeași dinamică. Când era pe teren, juca fundaș lateral sau central, totul cu o ușurință extremă: îl vedeai și te simțeai calm”, a declarat fostul fundaș.

Inter revine pe teren sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 19:00, când o întâlnește pe Parma, pe teren propriu, în etapa a șasea din Serie A.