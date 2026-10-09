LIVE TEXT Sepsi OSK - Dinamo, de la 21:00. Liderul dă piept cu Ovidiu Burcă, antrenorul care i-a readus pe ”câini” în Superligă

Sepsi OSK - Dinamo, de la 21:00. Liderul dă piept cu Ovidiu Burcă, antrenorul care i-a readus pe ”câini” în Superligă Superliga
SPORT.RO
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Meci din etapa cu numărul 11 din Superliga României.

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DinamoSepsi OSKSepsi - DinamoNuno CamposOvidiu Burca
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Sepsi OSK - Dinamo

Două victorii și două remize au înregistrat covăsnenii în ediția curentă din postura de gazde. De partea cealaltă, bucureștenii trec printr-o perioadă formidabilă, fiind singurii neînvinși în ultimele nouă runde, interval în care au înregistrat șapte succese și două rezultate de egalitate.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 18 ori, de opt ori s-a impus gruparea din Sfântu Gheorghe, de patru ori au învins vizitatorii din acest meci, iar alte șase partide s-au terminat la egalitate.

Primul meci a avut loc pe 21 august 2017, Dinamo - Sepsi OSK 1-0 (antrenori Cosmin Contra / Valentin Suciu).

Ultimul succes reuşit de bucureşteni s-a consemnat pe 2 septembrie 2019, Sepsi OSK - Dinamo 0-1.

Cele mai multe goluri s-au marcat pe 31 octombrie 2021, Sepsi OSK - Dinamo 4-1.

Cea mai recentă confruntare directă din Superligă: 30 noiembrie 2024, Dinamo - Sepsi OSK 1-1 (Ninaj - autogol / Haruț - penalty).

23 de jucători au utilizat covăsnenii în primele 10 runde, dintre care 10 au debutat pe prima scenă din România. Dinamo s-a bazat pe 25 de fotbaliști, 15 dintre ei reușind cel puțin o contribuție ofensivă (gol, pasă decisvă, penalty scos). Info: LPF

Nuno Campos despre Ovidiu Burcă: ”A făcut un lucru important aici”

Antrenorul lui Dinamo, portughezul Nuno Campos, consideră că echipa sa este pregătită pentru meciul cu Sepsi OSK, din etapa a 11-a a Superligii de fotbal, chiar dacă statutul de lider al clasamentului face ca adversarii să îşi dorească în mod special să obţină victoria împotriva "câinilor".

"Am făcut nişte antrenamente bune. Suntem pregătiţi pentru meci. Toată lumea, de obicei, vrea să bată prima echipă din clasament. Acest lucru este peste tot. Pentru noi, accentul este pe îndatoririle noastre în timpul meciurilor, în timpul antrenamentelor, oriunde mergem. Trebuie să privim jocurile cu seriozitate şi trebuie să facem ceea ce trebuie să facem ca echipă pentru a câştiga meciul", a declarat tehnicianul, joi, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea partidei cu Sepsi.

Antrenorul dinamovist a explicat că jucătorii trebuie să rămână concentraţi şi să nu se lase influenţaţi de poziţia ocupată în clasament.

"Când lucrăm în fiecare zi cu ei, simţim că au ambiţia să se îmbunătăţească şi mai mult şi să crească, ca jucător şi ca echipă. Acesta este cel mai important lucru, să le punem focusul în ceea ce contează cu adevărat. Pentru că, dacă începem să gândim altfel, ne vom pierde concentrarea pe ceea ce contează cu adevărat", a afirmat Campos, potrivit Agerpres.

În ceea ce priveşte adversara de vineri, tehnicianul portughez a afirmat că apreciază munca fostului antrenor al lui Dinamo, Ovidiu Burcă, aflat în prezent pe banca formaţiei covăsnene.

"El a făcut un lucru important aici. El este parte din istoria clubului. Respect foarte mult oamenii care au fost în club şi care au făcut o treabă bună aici. Acum e momentul să ne uităm la noi, să vedem ce trebuie să facem, să ne concentrăm pe ceea ce trebuie să facem pe teren, pentru că va fi dificil să jucăm împotriva lui Sepsi şi, dacă noi suntem în formă, putem câştiga meciul", a spus Campos.

Dinamo va întâlni Sepsi OSK vineri, de la ora 21:00, în deplasare, la Sfântu Gheorghe, într-o partidă din cadrul etapei a 11-a a Superligii.

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