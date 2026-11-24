FCSB a ajuns la trei înfrângeri și o remiză în ultimele patru partide oficiale, iar patronul roș-albaștrilor a reacționat imediat. Prima măsură luată peste capul tehnicianului a fost trecerea pe linie moartă a lui Aymen Boutoutaou, jucător pe care Reghecampf îl evaluase anterior ca fiind de nivelul Ligii Campionilor. „Acum, nu mai las eu în viața mea. Până pun eu mâinile în coșciug nu mai comandă nimeni. Nu mai există, eu fac tot de acum. Făceam și până acum, dar acum tot fac! Nimic nu mai mișcă”, a spus Gigi Becali.

Gabi Balint: „Unde e demnitatea unui antrenor?”

Fostul internațional Gabi Balint a comentat situația de la gruparea bucureșteană și a criticat modul în care Gigi Becali i-a subminat autoritatea antrenorului. „Nu cred că va mai hotărî Reghecampf, din moment ce patronul a fost foarte clar în ceea ce a spus. Reghe va trebui să facă acum cum a făcut Țiți Dumitriu: «Mircea, eu ce mai fac?». Unde e demnitatea unui antrenor? Eu, pe Reghe, l-am pus în altă categorie față de antrenorii care au mai fost la FCSB”, a transmis Balint.

Balint nu crede că echipa mai poate reveni în cursa pentru titlu, indiferent de transferurile din iarnă, invocând problemele de mentalitate și lipsa de organizare tactică din teren, chiar dacă pregătirea fizică și antrenamentele s-au îmbunătățit. Întrebat direct dacă Laurențiu Reghecampf se va despărți de FCSB în pauza competițională, în contextul ofertei primite din Africa, Gabi Balint a răspuns scurt: „Nu cred că va pleca”.