VIDEO Alex Mitriță, pe val în China! A fost cel mai bun jucător al echipei sale într-un meci cu 6 goluri

Alex Mitriță, pe val în China! A fost cel mai bun jucător al echipei sale într-un meci cu 6 goluri Fotbal extern
SPORT.RO
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Alex Mitriță a înscris din nou.

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În ultimii ani, mai mulți fotbaliști români importanți au ales să meargă să joace în China. Printre ei se numără Nicolae Stanciu, Alex Cîmpanu, Andrei Burcă, Alex Ioniță sau Alexandru Mitriță, ultimul din listă reușind să marcheze în ultima etapă de campionat.

Alex Mitriță, un nou gol în China

Zhejiang Professional - Shanghai Port a avut loc în etapa cu numărul 27 din Chinese Super League. Meciul a fost unul spectaculos, s-au marcat șase goluri, iar Alex Mitriță a fost integralist la formația oaspete.

Zhejiang Professional a cedat cu scorul de 2-4, însă românul a avut o evoluție solidă. Mai exact, Alexandru Mitriță a marcat pentru 2-4 în minutul 74, din penalty.

Acesta a văzut cartonașul galben în minutul 54, pentru proteste. Deși echipa sa a pierdut, Mitriță a fost notat cu 7,5 de către experții de la Flashscore, calificativul său fiind cel mai ridicat din tabăra Zhejiang Professional.

Ce a declarat Alex Mitriță

La scurt timp după fluierul final, atacantul s-a arătat nemulțumit de rezultatul înregistrat pe tabelă. Acesta susține că va urma o analiză profundă, iar ulterior explicațiile vor ieși la iveală.

„Aș fi fost foarte pozitiv dacă am fi câștigat. Trebuie să îmbunătățim anumite momente. Am început meciul bine, dar nu știu ce s-a întâmplat mai apoi. Trebuie să revedem meciul și să vedem ce ne-a lipsit”, a spus atacantul român.

  • 3,5 milioane de euro este cota lui Alex Mitriță
  • 39 de meciuri, 19 goluri și 19 pase decisive a adunat românul la Zhejiang Professional
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