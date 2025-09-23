Gestul lui Alex Dobre, care le-a cerut socoteală suporterilor, a fost taxat în termeni extrem de duri de impresarul și suporterul giuleștean Florin Manea. Acesta a avut un discurs tăios la adresa mijlocașului, căruia i-a transmis că nu mai are ce căuta în Giulești.



După eșecul de pe teren propriu (1-2 cu FC Hermannstadt), Alex Dobre, purtător al banderolei de căpitan în acel meci, s-a îndreptat spre un grup de fani care îi reproșau evoluția și le-a cerut să susțină echipa, nu să înjure. "Băi, tu trebuie să fii alături de noi, băi. Noi ne chinuim aici, vii tu să ne înjuri, mă?", a fost replica jucătorului, care a încins și mai mult spiritele.



Reacția lui Florin Manea a fost una necruțătoare, agentul FIFA fiind șocat de tupeul fotbalistului. "Eu unul sunt şocat şi nu pot să înţeleg ce a avut în cap acest Alex Dobre. Bă, băiatule, tu realizezi la ce echipă joci? Ce a fost în mintea ta? După trei, patru duşuri în vestiarul Rapidului te-ai trezit tu să te duci să îi cerţi pe suporteri?", a răbufnit Manea pentru Prosport.



"Nici tata, Șumudică sau Săpunaru nu au făcut asta!"



Impresarul a adus în discuție numele unor legende ale clubului pentru a sublinia gravitatea gestului făcut de Dobre și i-a reamintit acestuia episoade incredibile din istoria Rapidului, pe care jucătorii de azi par să nu le cunoască.



"Bă, Dobre, acest lucru nu l-au făcut în viaţa lor tata (n.r. - Nae Manea), Nae Stanciu, Şumudică, Maftei, Măldărăşanu, Dulca, Iencsi, Săpunaru, te-ai trezit tu? Nu ai nici un an în tricoul Rapidului şi ai tu tupeul să îi cerţi pe suporteri? Tata, cât a fost el de tata, a fost alergat de suporterii Rapidului pe şinele de tren. Ştie Dobre? Suporterii Rapidului când se supărau îl scuipau şi pe tata pe la meciuri, iar apoi îi veneau acasă şi ne cântau sub balcon", a povestit Manea.



În final, fiul lui Nae Manea i-a transmis un mesaj categoric lui Alex Dobre, considerând că singura soluție este despărțirea. "Ce dracu ai câştigat tu în cariera ta pentru Rapid să ai tupeul să te iei cu suporterii? Ce sfat să îi dau pentru împăcare? La revedere! După părerea mea el trebuie să îşi caute echipă şi să îşi vadă de drum. O să vedeţi ce viaţă va avea de acum Alex Dobre în Giuleşti", a încheiat acesta.

