După meci, suporterii au fost extrem de nemulțumiți, chiar dacă era vorba despre primul eșec al Rapidului din acest sezon, și au aruncat cuvinte dure spre jucători și conducere.

Victor Angelescu: ”Sunt 4-5 indivizi care nu au ce căuta pe stadion!”

Victor Angelescu, acționarul minoritar al lui Rapid și președinte al clubului, a reacționat după scandalul apărut la finalul meciului cu Hermannstadt, când Alex Dobre a intrat în conflict cu o parte dintre suporterii giuleșteni.

Căpitanul Rapidului a mers în fața fanilor după meci, dar a fost primit cu ostilitate și înjurat, lucru ce a provocat o reacție din partea fotbalistului. Chiar dacă spune că înțelege frustrarea fanilor, Angelescu s-a poziționat de partea lui Dobre și spune că vor fi luate măsuri împotriva ultrașilor.

”N-am vorbit cu Dobre, dar eu sunt de partea lui. Aş vrea să nu generalizez, pentru că nu vorbim de suporteri. Sunt câţiva indivizi care, din punctul meu de vedere, nu sunt suporteri. Nu ai cum să te exprimi în felul acesta, chiar dacă eram la patru înfrângeri la rând.

Pe lângă asta, să înjuri căpitanul echipei şi cel mai bun jucător nu e normal. Putea să fie şi altcineva, nu se poate să faci asta. Eu îl susţin, e căpitanul nostru, jucătorul nostru.

Nu e vorba de fanii Rapidului, e vorba de 4-5 indivizi care, din punctul meu de vedere, nu au ce căuta pe stadion. O să ne uităm pe camere, să vedem, nu se pot accepta asemenea reacţii.

Din păcate, galeria s-a scindat, acum avem două galerii. Suntem alături de suporterii noştri, pentru noi sunt cei mai importanţi. Fără ei, nu exişti. Dar unii dintre ei... nu poţi să faci asta.

Am pierdut un meci. Toţi eram frustraţi după meci, dar trebuie să rămână o decenţă. Nu poţi să faci asta când noi suntem pe locul 2 şi e prima înfrângere. Tu eşti fan rapidist? Îmi pare rău, dar nu ajuţi cu nimic echipa. N-ai cum să faci asta. Înţeleg că luăm gol în minutul 90+2, e frustrare mare, dar nu aşa.

Cred că Dobre va fi şi mai mult susţinut de suporterii adevăraţi şi de galerie. Cei care au înjurat, poate nu au aceleaşi interese ca şi clubul”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport.

