Învinși pe final de o echipă sibiană care a întors scorul în ultimul sfert de oră, jucătorii lui Costel Gâlcă au avut parte de o reacție ostilă din partea propriilor suporteri. La finalul meciului din Giulești, căpitanul Alexandru Dobre a cedat nervos și a intrat într-un dialog aprins cu fanii, iar reacția sa a fost analizată în direct de Ilie Dumitrescu.



Dialog încins în Giulești



Deși a fost prima înfrângere a Rapidului în acest campionat, suporterii de la tribuna oficială nu au mai avut răbdare și i-au luat la rost pe jucători imediat după fluierul final. Alexandru Dobre, marcatorul unicului gol al giuleștenilor, nu a suportat înjurăturile și i-a răspuns unui fan recalcitrant. "Bă, noi ne chinuim aici... Vii tu să ne înjuri, mă?", a fost o parte din replica tăioasă a căpitanului.



Situația a fost comentată de fostul internațional Ilie Dumitrescu, care consideră că Dobre ar fi trebuit să gestioneze complet diferit momentul tensionat. "Mister" a oferit o perspectivă clară asupra modului în care un fotbalist ar trebui să reacționeze în astfel de condiții.



"În momentul în care vezi că dialogul merge în altă zonă, spui 'mulțumim, seară bună'... Adică trebuie să gestionezi diferit situația", a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digisport.



Acesta a pus reacția nervoasă a fanilor și pe seama frustrării cauzate de ratarea unei șanse uriașe. "Este greu, pentru că Rapid a avut un parcurs bun sezonul ăsta, mai aveau 20 de minute și ajungeau la un punct de lider", a adăugat Dumitrescu.



Rapid a deschis scorul prin Dobre în minutul 59, dar s-a văzut egalată de golul lui Sergiu Buș ('78) și a pierdut meciul în prelungiri, după reușita lui Aurelian Chițu ('90+3).

