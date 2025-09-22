Până la meciul cu Hermannstadt, Rapid era singura echipă neînvinsă din Superligă.

Giuleștenii au deschis scorul prin Dobre, în minutul 59, dar sibienii au revenit spectaculos. Sergiu Buș a egalat cu o execuție superbă, iar Chițu a adus victoria în prelungiri.

Pe lângă primul eșec, meciul a scos la iveală tensiuni între suporteri și echipă. Jocul Rapidului nu a convins nici în partidele precedente, iar fanii au început să-și arate nemulțumirea.

La final, Alexandru Dobre, căpitanul giuleștenilor, a mers în fața galeriei și le-a cerut suporterilor să fie alături de echipă. „Bă, tu trebuie să fii alături de noi, mă! Să fii alături de noi, noi ne chinuim aici, mă! Veniți ca să ne înjurați? Tu trebuie să susții echipa asta!”, a spus Dobre, vizibil nervos.

Replica galeriei a fost una dură, cu înjurături care l-au determinat pe Dobre să plece de lângă fani, aplaudând ironic.

Ovidiu Herea: „Greșeala îl va costa”

Fostul mijlocaș al Rapidului, Ovidiu Herea, consideră că Dobre a făcut o greșeală majoră.

„Cu siguranţă îl va costa. Suporterul rapidist nu iartă niciodată. Când nu ai evoluţii bune, te va critica. La Rapid, trebuie să-ţi vezi de treabă. După un meci prost, intri în vestiar, analizezi ce-ai greșit și la următorul meci mănânci pământul. Cea mai mare greşeală e să te iei la ceartă cu suporterii. În calitate de jucător, trebuie să aplanezi conflictele”, a spus Herea, la Prima Sport.

Totuși, fostul rapidist l-a și apărat pe Dobre: „Nu văd logica să te iei de el în momentul ăsta. E singurul care a avut niște realizări și a tras echipa după el”.

După eșecul cu Hermannstadt, Rapid are nevoie de reacție rapidă. Giuleștenii vor juca etapa următoare în deplasare cu Petrolul Ploiești, sâmbătă, 27 septembrie, de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.

